Przegląd informacji ze spółek

Hollywood spodziewa się, że procedura wykupu przymusowego akcji oraz formalne opuszczenie notowań giełdowych powinny nastąpić w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy, podała spółka.

Energa zdecydowała o rozpoznaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 269,9 mln zł z tytułu utraty wartości aktywów w Elektrowni Ostrołęka B, podała spółka. Szacowany wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za I półrocze 2019 r. wynosi 218,6 mln zł.

J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia po cenie 2,18-3,4 zł sztuka, podała spółka. Program będzie prowadzony w okresie od 29 lipca 2019 r. do 31 lipca 2020 r.

Ultimate Games zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wtorek 30 lipca, podała giełda.

Akcjonariusze Cognoru zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę 35,69 mln zł z zysku netto za 2018 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 0,29 zł na akcję, podała spółka.

Zarząd Elektrobudowy chce uzgodnić zasady finansowania spółki w perspektywie krótko- i długoterminowej nie później niż we wrześniu 2019 r., podała spółka.

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie doręczył P4 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 w kwocie 12 mln zł, podał Play. P4 w 2013 r. nie rozpoznała całej możliwej do uwzględnienia w tym okresie straty podatkowej z lat poprzednich. Jej uwzględnienie niweluje w całości zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji, zaznaczono w informacji.

Pomimo zadowalającej sytuacji bieżącej w skali całego sektora, rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków konieczne jest jej wzmocnienie, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostawała dobra, ale stale rekomendowane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania, dodała.

Mirbud podpisał umowę ze spółką EQlibrium II na budowę budynku biurowego EQlibrium II w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to 26,4 mln zł brutto.

Rada Nadzorcza spółki The Dust powołała Michała Smółkę w skład zarządu na funkcję drugiego wiceprezesa z dniem 26 lipca, podała spółka.

Akcjonariusze Ciechu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

MLP Business Park Berlin I Sp. z o.o. & Co KG z siedzibą w Monachium - spółka zależna od MLP Group - zawarła warunkową umowę nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Niemczech, w miejscowości Ludwigsfelde (przylegającej do Berlina, przy lotnisku Berlin-Schönefeld), o powierzchni 49 661 m2, za cenę 3 401 778,50 euro plus VAT, podało MLP Group.

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą i ujednolicającą w sprawie finansowania spółki z dnia 28 maja 2019 r, podała spółka.

Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej, podała spółka. Posiedzenie co do próby ugodowej zostało wyznaczone na 17 września 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w postępowaniu wytoczonym w 2015 r. przeciwko spółce Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa - spółce zależnej Tauron Polska Energia - przez spółkę Amon, wydał wyrok częściowy i wstępny, w którym ustalił, że oświadczenia PKH o wypowiedzeniu umów długoterminowych zawartych pomiędzy PKH i Amon na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia są bezskuteczne i nie wywołują skutku prawnego w postaci rozwiązania obu umów, podał Tauron.

Spółka zależna Arctic Paper - Rottneros AB, notowany na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, osiągnęła 76 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r., podał Arctic Papers.

Przychody Grupy AmRest wyniosły 483 mln euro w II kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 32,5% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 32,8%, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Tauron Polska Energia otrzymał zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad spółkami operującymi farmami wiatrowymi należącymi do grupy in.ventus, podała spółka.

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące