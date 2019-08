Przegląd informacji ze spółek

Bumech złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, Wydział X Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, podała spółka.

Sescom otrzymał rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dotyczącą dofinansowania dla projektu "Platforma Business Intelligence firmy Sescom do inteligentnego zarządzania nieruchomościami i oszczędzania energii" na kwotę 2 199 575 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka. Wsparcie finansowe projektu umożliwi przeprowadzenie dalszych prac nad funkcjonalnościami analitycznymi autorskiego narzędzia klasy Business Intelligence Emitenta - SES BI.

Alior Bank otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na działanie jako zewnętrzny dostawca (ang. TPP - third party provider), podał bank. Otwiera to drogę do dalszego rozwoju banku i świadczenia nowych usług cyfrowych dla klientów dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje unijna dyrektywa PSD2.