Przegląd informacji ze spółek

Vicis New Investments (dawniej ABC Data ) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ( GPW ) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka .

Zarząd British Automotive Holding (BAH) podjął uchwałę w sprawie zawieszenia na czas nieokreślony polityki dywidendowej spółki, obejmującej okres od 2016 do 2020 roku, podała spółka. Zarząd nie będzie wypłacał akcjonariuszom dywidendy zaliczkowej, jak również nie będzie rekomendować akcjonariuszom podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, podała spółka.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 38,8 mln zł w lipcu 2019 r., co oznacza wzrost o 23% r/r, podała spółka.

Globalna data premiery gry "Frostpunk" w wersji na konsole Xbox One i PS4 w dystrybucji cyfrowej została ustalona na 11 października 2019 roku, podało 11bit Studios. Cena detaliczna gry na te platformy będzie wynosiła 29,99 USD/euro.

W Elektrowni Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - można korzystać z nowoczesnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych od początku sierpnia 2019 r., podała spółka. Jest to pierwsza stacja ładowania na terenie gminy Bogatynia dostępna dla wszystkich właścicieli samochodów elektrycznych, podano także.

Ronson podtrzymuje plany, zakładające przekazanie klientom ok. 800 lokali i podobną skalę sprzedaży mieszkań w całym 2019 r., poinformował prezes Nir Netzer.

PKO Bank Polski spodziewa się lekkiej poprawy marży odsetkowej netto w kolejnych kwartałach. Bank oczekuje, że w powtarzalnej części biznesu kolejne kwartały będą podobne do wyników z I części roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

PKO Bank Polski chce zaprezentować aktualizację celów finansowych strategii do roku 2020 nie wcześniej niż 5 listopada br., kiedy będzie publikował wyniki finansowe po III kw. 2019 roku, zapowiedział prezes Zbigniew Jagiełło. Bank jest na dobrej ścieżce, by osiągnąć w tym roku ROE na poziomie 11%, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski.

innogy Stoen zainstalował w Warszawie 1 800 tzw. inteligentnych liczników energii elektrycznej, które podnoszą skuteczność zdalnych pomiarów zużycia energii, podała spółka. Projekt został zrealizowany we współpracy z Orange Polska.

Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" (ZM Ropczyce) zakładają dalszy wzrost udziału eksportu w strukturze sprzedaży do ok. 70%, a także wzrost udziału sprzedaży realizowanej w ramach kompleksowych projektów inwestycyjnych do 60%, poinformowali ISBnews członkowie zarządu spółki. Wraz z budżetem na 2020 rok spółka planuje zmodyfikować swoją strategię.