Przegląd informacji ze spółek

P4 - operator sieci Play, w 100% zależny od Play Communications - zawarł przyrzeczoną umowę nabycia w związku z procesem nabycia wszystkich akcji spółki 3S i pośredniego nabycia wszystkich akcji we wszystkich spółkach zależnych od 3S, podał operator. Wszystkie warunki zawieszające w związku z transakcją zostały spełnione, a zatem transakcja została zamknięta.

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Godebt I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, podał Urząd.

Ultimate Games zawarł z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą umowę z przekazaniem majątkowych praw autorskich, na mocy której spółka w zamian za cenę określoną w umowie przejęła całość praw do gier "Knight Simulator" oraz "Roman Legionary" w wersji na PC, podała spółka.

Rada dyrektorów grupy IMC zadecydowała o przeznaczeniu na dywidendę ok. 14,9 mln euro, podała spółka. Wysokość wypłaconej dywidendy zaliczkowej wyniesie 0,45 euro na akcję, czyli ponad 30% więcej niż przed rokiem (0,34 euro).

Esotiq & Henderson miał ok. 17,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w lipcu, co oznacza wzrost o ok. 22% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.