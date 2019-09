Przegląd informacji ze spółek

Enea planuje do końca roku zaprezentować aktualizację strategii, w które nacisk położy na transformację w kierunku dostosowania do obecnych trendów związanych ze zmianami klimatycznymi, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Polenergia zawarła aneks nr 1 do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej - Polenergia Bałtyk I - zawartej z Wind Power AS, podała Polenergia. Na mocy aneksu termin zawarcia umowy przyrzeczonej (tzw. long-stop date) wskazany w umowie przedwstępnej został ustalony na 31 grudnia 2019 r.

Projekt Artifex Mundi "Opracowania systemu umożliwiającego automatyczne generowanie nowych poziomów rozgrywki do gier typu 'match-3', przy jednoczesnym, stałym podnoszeniu jakości tych poziomów, dzięki zdolności samouczenia się oraz predykcji zachowania graczy" został wybrany do dofinansowania w ramach programu sektorowego "GameINN", podała spółka. Całkowity koszt kwalifikowany projektu to 6 869 870,44 zł, natomiast kwota rekomendowanego dofinansowania to 4 823 229,55 zł.