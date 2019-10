Przegląd informacji ze spółek

Polski Holding Hotelowy (PHH) otworzy pierwszy w Polsce i Europie hotel pod marką Vb, należącą do sieci Best Western Hotels & Resorts, podała spółka. Pod tym szyldem Vb będą funkcjonowały Apartamenty Zgoda w Warszawie. PHH będzie operatorem obiektu, natomiast właścicielem nieruchomości jest Polski Holding Nieruchomości (PHN).

BNP Paribas Bank Polska podpisał umowę portfelowej linii gwarancji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i tym samym przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax, podał BGK. Program adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MSP, którzy planują transformację energetyczną, zwłaszcza nowe inwestycje w efektywność energetyczną i w odnawialne źródła energii (OZE), jak również projekty innowacyjne.

Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w Top Secret we wrześniu 2019 r. wyniosła ok. 17 mln zł i była wyższa o 2% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym, w okresie 9 miesięcy br. sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 167 mln zł i była niższa o ok. 1% r/r.