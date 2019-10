Przegląd informacji ze spółek

Infoscan podpisał list intencyjny z firmą Inter Business '91 Ltd. - bułgarskim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Po zakończeniu negocjacji ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna, na podstawie której rozwiązanie Infoscanu trafi na rynek bułgarski. Docelowo współpraca ma obejmować sprzedaż urządzenia oraz licencji na oprogramowanie do badania podmiotom medycznym działającym na terenie Bułgarii, podał Infoscan.

Polenergia Farma Wiatrowa 17 - spółka zależna Polenergii - zawarła z ING Bankiem Śląskim umowę kredytu dotyczącą finansowania terminowego w kwocie do 40 mln zł oraz kredytu na obsługę podatku od towarów i usług w kwocie do 4,5 mln zł, przeznaczonych na finansowanie refinansowanie budowy farm fotowoltaicznych, podała spółka.

Asbisc Enterprises Plc wypracował we wrześniu 2019 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 167 mln USD, co oznacza spadek o ok. 11% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Getin Holding podpisał z funduszem typu private equity list intencyjny, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New Finance Service Sp. z o.o. w Kijowie, podał holding. Fundusz ma wyłączność na negocjacje do 1 stycznia 2020 r.