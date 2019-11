Przegląd informacji ze spółek

Scope Fluidics podtrzymuje gotowość do komercjalizacji systemu PCR|ONE w połowie 2020 r. Spółka zwołała na 10 grudnia zgromadzenie wspólników, które ma zdecydować o emisji do 231 540 akcji, skierowanej do największego akcjonariusza - Total FIZ. Środki z emisji - 16,2 mln zł - spółka przeznaczy na maksymalizację wartości projektów.