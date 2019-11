Przegląd informacji ze spółek

7Levels zawarł umowę o udzielenie licencji z Incuvo na gry: "Easy Game Builder", "Crowdy Farm", "Crowdy Farm Puzzle", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na rzecz spółki licencji w zakresie niezbędnym do wydania gier na platformę Nintendo Switch.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider, spółka z grupy Mirbudu) oraz Mirbud (partner) umowę na przebudowę i dostosowanie 22 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady (A18), za 254,15 mln zł, podała Dyrekcja.

Gra "Golazo!" trafi do sprzedaży na platformach Microsoft Xbox oraz Sony PlayStation 28 listopada 2019 roku, podał wydawca gry Klabater.

Echo Investment wystartowało z projektem Enter na poznańskich Naramowicach; będzie on realizowany w trzech etapach, podała spółka. W pierwszej fazie powstaną trzy pięciokondygnacyjne budynki oferujące ponad 220 lokali. Start budowy kompleksu mieszkaniowego Enter zaplanowany jest na początek 2020 roku.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ma zakontraktowane 10 dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) do terminalu w Świnoujściu na I kw. 2020 r., które zapewnią łącznie ok. 1 mld m3 gazu po regazyfikacji, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) będzie analizował możliwość przejęcia mBanku w kontekście potencjalnych synergii, jakie mógłby uzyskać z bankami, należącymi do grupy, poinformował prezes Paweł Surówka. PZU nie zamierza sprzedawać żadnego ze swoich banków, dodał.

TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH - spółka zależna TAG Immobilien AG - wezwał do sprzedaży 48 561 706 akcji Vantage Development, stanowiących 100% kapitału spółki, po 11,5 zł za akcję, podał wzywający.

QubicGames otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Space Pioneer" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 6 grudnia 2019 roku, podała spółka. Gra dostępna będzie w przedsprzedaży od 23 listopada 2019 roku.