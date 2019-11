Przegląd informacji ze spółek

The Farm 51 Group złożył Wojskom Ochrony Terytorialnej (WOT) ofertę w przedmiocie stworzenia dla WOT aplikacji e-learningowej w postaci wirtualnych trenażerów proceduralnych obsługi uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz treningowej gry taktycznej na komputery klasy PC, podała spółka. Przedmiotowa aplikacja ma umożliwić poszerzenie możliwości szkoleniowych oraz promocję WOT jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozmowy w sprawie finansowania budowy Elektrowni Ostrołęka C nadal się toczą, a udział Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) był tylko jedną z rozważanych możliwości, poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik.

Asseco Poland pozostaje aktywne akwizycyjnie i wciąż poszukuje okazji do zrealizowania przejęcia, ale obecnie nie prowadzi rozmów dotyczących dużych spółek, poinformował wiceprezes Marek Panek.

KGHM Polska Miedź spodziewa się, że tegoroczny capex będzie na poziomie "dużo wyższym" niż w ub.r., natomiast w przyszłym roku nie oczekuje znacznych zmian "in plus czy in minus", poinformował wiceprezes Adam Bugajczuk.