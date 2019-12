Przegląd informacji ze spółek

Członkowie zarządu Klabater - Michał Gembicki i Robertem Wesołowskim - zawarli ze spółką umowy lock-up, na podstawie których zobowiązali się, że do 30 maja 2020 r. nie będą zbywać posiadanych akcji, podała spółka.

BoomBit osiągnął w listopadzie przychody w wysokości 3,66 mln zł, co oznacza wzrost o 8% m/m, podała spółka. Gry w modelu GaaS wygenerowały przychody na poziomie 2,9 mln zł, natomiast pozostałe gry (non GaaS) osiągnęły 0,76 mln zł przychodów. W listopadzie br. zadebiutowały dwie nowe gry BoomBit: "Archery Club" (debiut 21 listopada) oraz "Idle Monster Factory" (debiut 7 listopada). W listopadzie nastąpił także soft launch gry "Cooking Festival" oraz debiut na platformie Nintendo Switch gry "Tiny Gladiators".

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to ok. 35,7 mln zł netto.

Enter Air i Rainbow Tours podpisały umowę o współpracy na sezon Lato 2020 - Zima 2020/2021. Szacunkowa wartość umowy wynosi 49,8 mln USD (ok. 192,5 mln zł), podała spółka.

APS Energia Rus - rosyjska spółka zależna APS Energia - podpisała z ZAO Uralenergo przedwstępną umowę zakupu budynku administracyjno-produkcyjnego za 80 mln RUB netto (ok. 4,8 mln zł), podała APS Energia. Powierzchnia nieruchomości wynosi 2,5 tys. m2, z czego 1,8 m2 to przestrzeń produkcyjno-magazynowa.

The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do ramowej umowy inwestycyjnej z 31 lipca br. Inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 5", podała spółka.