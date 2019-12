Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zawarło ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron aneks nr 7 do kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, na warunkach ustalonych w połowie października 2019 r., co oznacza, że cena netto umowy wzrośnie o 52,3 mln zł, a termin oddania bloku do eksploatacji to maksymalnie 31 stycznia 2020 r., podało Rafako.

Biomed - Lublin rozszerzył współpracę z Alpen Pharma w zakresie dystrybucji leku Distreptaza na 8 nowych rynków. W ramach porozumienia w ciągu 5 lat spółka dostarczy partnerowi ze Szwajcarii produkty o łącznej wartości minimum 2,5 mln euro, podała spółka. Biomed Lublin wygrał także przetarg na dostawę szczepionek na Węgry.

Biomed-Lublin zawarł z Biotonem porozumienie rozwiązujące umowę na dystrybucję i promocję produktu leczniczego BioTrombina 400 od 31 grudnia br., podała spółka.

Master Pharm podjął decyzję o zmianie w zakresie realizowanej strategii grupy, podała spółka. Nowa strategia zakłada koncentrację na produkcji kontraktowej suplementów diety, co stanowi kluczową kompetencję grupy i jest najbardziej wartościową częścią jej działalności i jednocześnie wycofuje się natomiast z działalności bezpośredniej dystrybucji suplementów diety pod markami własnymi.

Grupa Kapitałowa IMS wdrożyła aromamarketing w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu, podało IMS. Marketing zapachowy w tym obiekcie jest kontynuacją udanej współpracy między IMS a centrum handlowym.

Inwestorzy wpłacili środki na pokrycie akcji serii T Polnordu w łącznej wysokości przekraczającej 75 mln zł, co oznacza, że wpływy brutto możliwe do pozyskania z emisji przekroczyły próg uprawniający zarząd do zaoferowania inwestorom akcji serii T, podał Polnord.

Trzy z pięciu spółek zależnych Polenergii wygrały aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE) w ramach ogłoszonych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) wyników aukcji zwykłej nr AZ/6/2019, podała Polenergia. Łączny wolumen sprzedaży energii w ramach aukcji przez przez spółki grupy przez okres 15 lat wynosi ok. 5,88 TWh.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) będą współpracować przy wdrożeniu programu Geo-metan II, którego celem jest przeprowadzenie doświadczenia polegającego na przedeksploatacyjnym pozyskaniu metanu ze złoża w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk, podała JSW.

PBG złożyło wnioski do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego dla spółki oraz o uchylenie układu zawartego przez z wierzycielami 5 sierpnia 2015 roku, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce stać się jednym z liderów rozwoju technologii wodorowych w Polsce, podała spółka. Wśród badanych obszarów są produkcja wodoru z wykorzystaniem OZE, magazynowanie, napędzanie nim pojazdów i dystrybucja sieciowa wodoru do klientów.

PKN Orlen wykorzystuje drona do monitoringu bezpieczeństwa zakładu produkcyjnego w Płocku, podała spółka. Urządzenie pomaga patrolować tereny rafinerii i petrochemii w sposób w pełni zautomatyzowany oraz autonomiczny. Wdrożenie tego rozwiązania zostało zrealizowane w ramach programu akceleracyjnego Space3ac Scale Up II.

DataWalk ma "liczne" zapytania partnerów i klientów z całego świata w kwestii komercyjnego wykorzystania technologii spółki, poinformował ISBnews członek zarządu DataWalk Sergiusz Borysławski. Spółka pracuje nad pozyskaniem 20 światowej klasy referencji oraz rozbudową sił sprzedażowych, szczególnie w USA.

Miraculum podjęło uchwałę w sprawie emisji do 1 000 000 sztuk obligacji na okaziciela serii S2, o wartości nominalnej 3 zł każda, o łącznej wartości do 3 000 000 zł, zamiennych na akcje, podała spółka.

ECC Games podpisał z 505 Games umowę wydawniczą wraz z udzieleniem licencji wyłącznej na wydanie gry "Drift 20" na komputery PC konsole do gier oraz na urządzenia mobilne na terytorium całego świata, podała spółka.

Esotiq & Henderson miał ok. 13 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w listopadzie, co oznacza wzrost o ok. 1% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Rada nadzorcza Grupy Eurocash podjęła uchwałę o powołaniu Noela Colletta na stanowisko członka zarządu, odpowiedzialnego za segment detaliczny, podała spółka.

Zacieśnienie współpracy Asseco Poland i Grupy Cyfrowego Polsatu może posłużyć zwiększeniu konkurencyjności obu grup, poinformował prezes Asseco Adam Góral. Zwrócił się do inwestorów o pozytywną reakcję na ofertę Cyfrowego Polsatu dotyczącą zakupu akcji Asseco Poland.

Polkomtel - spółka zależna Cyfrowego Polsatu - zakończył współpracę z Huawei Polska dotyczącej wdrożenia systemu BES, podał Cyfrowy Polsat.

Sygnity odnotowało 15,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2018/2019, zakończonym 30 września 2019, wobec 11,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat i Asseco Poland nie planują połączenia i mają nadal działać autonomicznie, ale ich wspólny potencjał umożliwi stworzenie bogatej oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i informatycznych, podano w komunikacie.

Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję, podał Polsat. Planowany jest rozwój współpracy grup.

