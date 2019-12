Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Rafako skróciła delegację członka RN Jerzego Karney do czasowego wykonywania czynności członka zarządu i powołała w skład zarządu Jacka Drozda na wiceprezesa, podała spółka. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Kredyt Inkaso odnotowało 6,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku obrotowego (trwającego od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.) wobec 23,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW), w której 50% akcji posiada Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii, otrzymała pozew wniesiony do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przez Abener Energia, w którym zawarto żądanie zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro, podał Tauron.

PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zbuduje cztery jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne w 2020 r. w województwach lubelskim, podkarpackim i lubuskim, dzięki zwycięstwu w aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, podała spółka.

Rada nadzorcza Getin Holding wyraziła zgodę na zbycie 100% akcji Idea Bank na Ukrainie oraz 100% udziału w kapitale zakładowym LLC New Finance Service, podał holding.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police", w związku z zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych na akcje spółki w ramach prowadzonej oferty publicznej postanowił o zaoferowaniu wybranym inwestorom do 60 824 232 akcji nowej emisji nieobjętych w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, podała spółka.

Biomed-Lublin zarejestrował w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych trzy centra krwiodawstwa z USA, jako certyfikowanych dostawców osocza używanego do produkcji leków linii GAMMA anty-D. Biomed rozpoczął już proces produkcyjny z osocza pochodzącego z USA, dzięki czemu pierwsze wyniki sprzedażowe produktów leczniczych wytworzonych w oparciu o ten surowiec będą widoczne już w IV kwartale 2019 r., podała spółka.

JHM Development podpisało umowę z Wama Polska jako generalnym wykonawcą dwóch budynków mieszkalnych w Gdańsku, podało JHM. Wartość umowy to 21,87 mln zł netto.

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 65,6 tys. ton w listopadzie 2019 r. i była wyższa o 18% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 56,4 tys. ton w listopadzie 2019 r. wobec 54,2 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

CCC uruchomił swój sklep internetowy w Czechach, podała spółka. Firma planuje kolejne uruchomienia projektów e-commerce w Rumunii, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii w I kw. 2020 r.

Polimex Mostostal podpisał umowę z Siemens na wykonanie przez niemiecką spółkę generatora turbiny parowej bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach za 17,46 mln euro netto, podał Polimex.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończyło testy instalacji, która umożliwia osuszenie gazu ziemnego w przypadku jego zawodnienia, podała spółka. W instalacji osuszany jest gaz odbierany z dostaw wschodnich w ramach kontraktu jamalskiego.

Rafał Biskupski zrezygnował z funkcji członka zarządu Master Pharm ze skutkiem na 20 grudnia, podała spółka.

Unibep zawarł umowę na realizację w charakterze podwykonawcy robót budowlanych polegających na budowie dwóch garaży w stanie surowym w ramach zadania pn. "Przygotowanie infrastruktury na potrzeby czołgów Leopard", podała spółka. Wynagrodzenie spółki wynosi ok. 20,7 mln zł netto.

Konsorcjum firm NDI i NDI Sopot złożyło najtańszą ofertę, wartą 156,17 mln zł, w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy. Ten 5-kilometrowy odcinek drogi jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, a jednocześnie stanowi pierwszy etap budowy drogi ekspresowej S5 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

EuroRating nadał Play Communications niezamówiony rating kredytowy na poziomie BB-, podała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

IMS wdraża audiomarketing i aromamarketing w sieci sklepów Voegele Shoes - marki należącej do CCC.eu - w Szwajcarii, podał IMS.

ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie - podmiot zależny Kruka - podpisał umowę z Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą w Turynie, której przedmiotem jest nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej 75 mln euro tj. ok. 321 mln zł.

EuroRating nadał spółce Dino Polska niezamówiony rating kredytowy na poziomie BBB-, poinformowała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Rada nadzorcza KGHM Cuprum - Centrum Badawczo Rozwojowego, spółki zależnej KGHM Polska Miedź, ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, podała spółka.

Rada nadzorcza Onico powierzyła Piotrowi Kocmanowi, dotychczasowemu członkowi zarządu spółki, funkcję wiceprezesa, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje, że w 2019 r. przeładuje 40 tys. ton LNG, tj. o 27% więcej r/r, poinformował wiceprezes ds. rozwoju Łukasz Kroplewski. Zaprojektowane przez inżynierów z PGNiG mobilne stanowisko do odmierzania skroplonego gazu ziemnego - SMOK - wchodzi obecnie do komercyjnego użytku, co umożliwi dalszy rozwój rynku LNG małej skali.

Atal wprowadził do sprzedaży 47 mieszkań w ramach III etapu Apartamentów Przybyszewskiego 64 w Krakowie, podała spółka. Planowany termin oddania tego etapu inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64 do użytkowania to I kwartał 2022 r.

Elektrotim zawarł umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu na rozbudowę systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru za 22,69 mln zł brutto, podała spółka.

Segment produktów dla rolnictwa Wieltonu po pierwszych trzech kwartałach 2019 roku odnotował ponad 30% wzrostu, podała spółka. Firma umocniła się na trzeciej pozycji pod względem sprzedaży w Polsce.

Asbisc Enterprises Plc wypracował w listopadzie 2019 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 202 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 1% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" nie wypracowały rozwiązania polubownego z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze (PPL) w zakresie niezapłaconych do PPL wymagalnych (w ocenie PPL), należności obejmujących naliczone kary umowne oraz należności odsetkowe, związanych z umową najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie, podała Baltona.

Ursus w restrukturyzacji zawarł aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży zakładu w Opalenicy z Trioliet Polska i oddaliły termin zakupu na koniec lutego 2020 roku, podała spółka.

Polwax podjął decyzję o niekontynuowaniu realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi", podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Polwax zapowiedział, że wystąpi z roszczeniami wobec PKN Orlen na łącznie ok. 271 mln zł.

Polnord zdecydował o rozpoczęciu negocjacji oraz wydaniu zgody na przeprowadzenie due diligence przez Cordię - potencjalnego inwestora, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną.

Tauron podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na pięć lat o wartości 750 mln zł, podała spółka. Kredyt posłuży na finansowanie wydatków związanych z energetyką odnawialną, inwestycjami w sieci dystrybucyjne oraz refinansowaniem istniejącego zadłużenia.

KGHM Polska Miedź zawrze dziś umowę niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego na kwotę 1 500 mln USD (ok. 5 742 mln zł z międzynarodowym konsorcjum banków, podała spółka. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące