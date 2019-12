Przegląd informacji ze spółek

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła ze spółką Enea Wytwarzanie aneks do umowy wieloletniej zwiększający jej wartość o 4,8% tj. do kwoty 17,22 mld zł netto w latach 2017 -2036, podała Bogdanka.

Drageus Games prawdopodobnie w styczniu dołączy do grona spółek notowanych na NewConnect, podano w komunikacie.

Arts Alliance złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, związanego z zamiarem przeniesienia notowań na główny rynek GPW, poinformowała spółka.

Mostostal Zabrze podpisał umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Miedzianej 15 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli za łączną cenę netto stanowiącą ok. 10% kapitałów własnych , podała spółka.

Odnosząc się do wczorajszego komunikatu Lubelskiego Węgla Bogdanka dotyczącego uzyskania koncesji na złoże K6-7, Prairie Mining Limited wskazuje, że złoże to stanowi "integralną część" kopalni Jan Karski na terenie lubelskiej koncesji spółki, zaś udzielenie koncesji Bogdance to kolejny dowód na dyskryminację Prairie jako inwestora zagranicznego w Polsce, podało Prairie.