Przegląd informacji ze spółek

Wszystkie postępowania wyjaśniające dotyczące reklamacji związanych ze sprzedażą przez Idea Bank obligacji GetBacku były do tej pory prowadzone za pośrednictwem specjalnej komisji działającej przy zarządzie banku. Bank skierował dotychczas do 154 osób zaproszenie do ugody w tej sprawie, w tym 71 ugód zostało już zawartych, a 83 są w procesie negocjacji, podał bank.