Przegląd informacji ze spółek

Unified Factory, w zaktualizowanych propozycjach układowych, proponuje przeznaczanie 60% jednostkowych rocznych zysków na spłatę obligacji serii C i D w okresie od 2021 do 2029 roku, konwersję 7,56% wierzytelności na akcje i przejęcie przez wierzycieli zastawu na 2,26 mln akcji, wynika z komunikatu spółki .

Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 21,7 mln zł w IV kwartale 2019 r., w porównaniu do 57,9 mln zł, stanowiących średnią wyników z IV kwartału 2017 i 2018 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 22,8 mln zł, w porównaniu do 50,9 mln zł, stanowiących średnią wyników z IV kwartału 2017 i 2018 roku, podano również.

CM International zakończył testy nowego urządzenia Athor, wykorzystującego falę uderzeniową do nieinwazyjnej terapii. Zostały one przeprowadzone w Hiszpanii wraz z partnerem handlowym CMI. Po wprowadzeniu produktu do sprzedaży CMI zachowa prawa do sprzedaży produktu na całym świecie poza rynkiem hiszpańskim, podała spółka.