Przegląd informacji ze spółek

Fundusze zarządzane przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) uznają cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań za rażąco niską i nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji spółki . W związku z powyższym nie zamierzają uczestniczyć w wezwaniu po cenie równej 40,38 zł, podała spółka w nawiązaniu do otrzymanego pisma Ipopema TFI.

Grupa R22 zakłada, że kolejne kwartały pokażą duży potencjał wzrostu organicznego segmentu hostingu, poinformował wiceprezes, dyrektor finansowy grupy Robert Stasik. Ponadto R22 oczekuje m.in. wzrostu przychodu na klienta w segmencie omnichannel, a także do 50% dynamiki nowego segmentu grupy SaaS.

Polwax, w związku z dokonaniem aktualizacji kalkulacji szkód, które powstały w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem przez Orlen Projekt umowy na realizację inwestycji budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi, skierował do Orlen Projekt wezwanie do zapłaty skorygowanych roszczeń w kwocie 132,15 mln zł, w terminie do 27 lutego 2020 r., podała spółka.