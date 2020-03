Przegląd informacji ze spółek

Kruk odnotował 276,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 330,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Pekao otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 25% zysku wypracowanego w 2019 r. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku netto za 2019 rok, podał bank.

Fitch Ratings umieścił rating IDR dla ING Banku Śląskiego na liście ratingów "pod obserwacją kryteriów" (ang. Under Criteria Observation, UCO) z możliwością jego podwyższenia, podał bank.

Develia, w związku z publikacją skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok zaplanowaną na 12 marca 2020 roku, zidentyfikowała zdarzenia, mające istotny wpływ na wyniki za IV kwartał i za cały 2019 rok, poinformowała spółka.

Play zaprezentował nową odsłonę serwisu Play Now, podał operator.

Zarząd Seco/Warwick przyjął strategię spółki na lata 2020-2022, która przewiduje m.in. osiągnięcie rentowności zysku netto na poziomie 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych (odtworzeniowych i rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie, koncentrację na komercjalizacji technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost organiczny, nie zakładający przejęć innych firm, podała spółka.

Akcjonariusze PKN Orlen powołali w trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Wojciecha Jasińskiego do składu rady nadzorczej oraz na stanowisko jej przewodniczącego, podał koncern.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty po uruchomieniu Polimerów Police osiągną wartość 15-16 mld zł wobec ok. 12 mld zł obecnie, zapowiedział prezes Wojciech Wardacki.

Grupa Azoty rozpoczęła komercyjną sprzedaż filamentów do druku 3D w technologii FDM. Spółka zakłada, że sprzedaż osiągnie wolumen 50 ton w 2021 roku, poinformował ISBnews wiceprezes Grzegorz Kądzielawski.

Grupa Azoty planuje zaprezentować nową strategię na przełomie 2020 i 2021 roku, poinformował ISBnews prezes Wojciech Wardacki.

Grupa AB liczy na dalsze wzrosty sprzedaży w tym roku kalendarzowym, a dzięki dużym zapasom nie widzi negatywnego wpływu na sprzedaż i dostawy w związku z koronawirusem, poinformowali przedstawiciele spółki.

Zarząd ING Banku Śląskiego przedłoży akcjonariuszom propozycję podjęcia uchwały w sprawie przeznaczeniu z zysku wypracowanego przez bank w 2019 roku kwoty 494,38 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 30% skonsolidowanego zysku netto grupy oraz 30% jednostkowego zysku netto banku. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,8 zł brutto, podał bank.

Grupa INC od początku roku podpisała 5 nowych umów na wprowadzenie spółek na warszawską giełdę, a obecnie jest w trakcie realizacji 11 takich projektów. W I półroczu grupa chce przeprowadzić procesy oferowania papierów wartościowych dla 12 klientów, a ich oczekiwana wartość to łącznie ponad 20 mln zł, podała spółka. Trwają również zaawansowane rozmowy z kolejnymi podmiotami planującymi pozyskanie finansowania lub debiut na GPW.

Oferta Budimeksu została została wybrana w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy, podała GDDKiA. Kontrakt o wartości 204 mln zł spółka zrealizuje w terminie 31 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Podpisanie umowy planowane jest na kwiecień 2020 r.

Sześć startupów zostało wyłonione w drugiej rundzie naboru do zarządzanego przez Krakowski Park Technologiczny (KPT) akceleratora KPT ScaleUp. Tauron uczestniczył w drugiej rundzie naboru jako odbiorca technologii, podała spółka.

Grupa kapitałowa PGE zabezpieczyła ponad 1000 hektarów gruntów pod instalacje fotowoltaiczne (PV). Na tych terenach będzie można zbudować farmy słoneczne o mocy ponad 500 MW, podała spółka.

Inpro wprowadziło do sprzedaży 176 mieszkań w ramach III i IV etapu osiedla Optima w gdańskiej dzielnicy Jasień, podała spółka. Planowany termin zakończenia budowy to odpowiednio wrzesień i listopad 2021 roku.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) rozpoczęły współpracę, której celem jest wspieranie inwestycji umożliwiających instalowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie szkół administrowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), podał bank.

Art Games Studio ogłosił daty nadchodzących premier dwóch projektów z portfolio wydawniczego na platformie Steam. "Climbros", autorstwa Toucan System, trafi do sprzedaży 10 marca, a dwa dni później zadebiutuje autorski tytuł Art Games Studio - "Pooplers", podała spółka. Oba projekty będą dostępne w wersji na PC.

Mo-Bruk jest zainteresowany akwizycjami przedsiębiorstw z branży gospodarowania odpadami, na co pozwala mu dobra sytuacja finansowa, ale nie wyklucza, że sam stanie się przedmiotem zainteresowania w ramach konsolidacji rynku w Polsce, poinformował prezes Józef Mokrzycki.

Mo-Bruk spodziewa się, że opłaty za przetwarzanie odpadów ustabilizują się w latach 2020-2021, poinformował prezes Józef Mokrzycki.

Mo-Bruk nie zamierza zmieniać polityki dywidendowej w kontekście wypłaty za 2019 r., wynika ze słów prezesa Józefa Mokrzyckiego.

Altus TFI ogłosiło ofertę skupu do 5,2 mln akcji własnych w celu umorzenia w cenie 10 zł za akcję, podała spółka. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży rozpocznie się 9 marca i zakończy 12 marca 2020 r.

Projekt Celon Pharma otrzymał rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie warte 36,2 mln zł, podała spółka. Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum naukowe złożone z firmy Celon Pharma oraz Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.

Datę premiery gry "'Realpolitiks 2' na PC ustalono na IV kwartał 2020 r., podało Jujubee.

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 31 marca, o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 38,4 mln zł z zysku za 2019 r. i środków z kapitału rezerwowego, co da 0,74 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Wierzyciel Ursus Bus cofnął złożony wcześniej przez siebie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec tej spółki, podał Ursus w restrukturyzacji.

Grupa AB odnotowała 38,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku obrotowego 2019/2020 (tj. w II poł. roku kalendarzowego 2019) wobec 35,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

All in! Games, z którym Setanta jest w trakcie połączenia, ma umowę wydawniczą z Rivers and Wine Studios, w ramach której będzie odpowiedzialna za marketing oraz wydanie nowego, nieogłoszonego IP na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PS4 i PS5, podała spółka.

Sprzedaż towarów w sieci Top Secret w lutym 2020 r. wyniosła łącznie ok. 12 mln zł i była niższa o ok. 28% r/r, podał Redan. W okresie 2 miesięcy br. sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 24 mln zł i była ok. 29% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zarząd Simple, ze względu na dynamiczny rozwój, poprawiające się r/r wyniki finansowe oraz ambitne plany rozwojowe, został upoważniony przez radę nadzorczą do podpisania umowy z firmą doradczą PwC Advisory oraz reprezentowania spółki w procesie mającym na celu znalezienie inwestora strategicznego, podało Simple.

Simple rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 2,65 mln zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podała spółka.

Tauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy na 31 grudnia 2019 r. i zdecydował o utworzeniu odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ub.r. na 914 mln zł netto, co daje łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto w wysokości 741 mln zł, podała spółka.

