Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła mBankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 95% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, podał bank.

Kruk podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii AJ2 w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych, która obejmie nie więcej niż 300 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, z terminem wykupu przypadającym na 3 kwietnia 2025 r.

Mostostal Warszawa ma list intencyjny w sprawie nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 5 ha z przeznaczeniem na bazę sprzętową za 8,15 mln zł, podała spółka .

Wielton dostarczył firmie Alcopper Tran 10 zestawów i 5 naczep Curtain Master Mega, wyposażonych w udogodnienia do transportu sprzętu AGD, podała spółka.

Robot podwodny z sonarem skontroluje w tym roku stan techniczny trzech elektrowni wodnych należących do PGE Energia Odnawialna (PGE EO): Dębe, Smardzewice i Krępna, podała spółka. W kolejnych latach sprzęt będzie wykorzystywany we wszystkich obiektach hydrologicznych należących do spółki.