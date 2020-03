Przegląd informacji ze spółek

Kruk planuje rozpocząć 19 marca br. zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji. Potrwają one do 1 kwietnia br. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,2% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 p.p.), podała spółka.