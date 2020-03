giełda 40 minut temu

Przegląd informacji ze spółek

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wystąpi formalnie do Gazpromu o zwrot nadpłaconej kwoty za gaz ziemny w związku z wyrokiem Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie i liczy na to, że środki wpłyną do spółki "jak najszybciej", poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Wyrok nie wpłynie jednak na ceny dla odbiorców końcowych.