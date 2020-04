Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują o zniesieniu dematerializacji akcji podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 4 maja, wynika z projektów uchwał.

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 815 samochodów w okresie od stycznia do marca 2020 r., podała spółka.

Mennica Polska w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2020 roku wyceny 8 777 339 akcji Enei, rozpozna koszt finansowy w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kwocie 27 729 622,91 zł, podała spółka.

Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej J.W. Construction Holding za I kwartał 2020 r. wynosi ok. 30 sztuk wobec 266 lokali rok wcześniej, podała spółka.

Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny - usługę finansową, dzięki której zwiększy się ich płynność w kontaktach z dostawcami, podała grupa. Na mocy umowy spółki będą miały przyznany łączny limit w wysokości 150 mln zł, który będzie mógł być wykorzystywany przy zakupie np. surowców, półproduktów czy usług.

Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - otrzymał od kontrahenta, z którym zawarła list intencyjny, informację o wstrzymania się od podpisania umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości w Poznaniu na okres kilku miesięcy, podała spółka. Tym samym wstrzymany został także proces relokacji działalności spółki zależnej.

PKN Orlen uruchomił pod Berlinem pierwszą stację w Niemczech, działającą pod marką Orlen, podał koncern. To ważny krok do pełnego rebrandingu sieci na zagranicznych rynkach i umocnienia pozycji koncernu w Europie. W Niemczech funkcjonuje blisko 600 stacji paliw pod marką Grupa Orlen-star, zlokalizowanych w każdym z niemieckich landów.

Ringier Axel Springer Media otrzymał rozstrzygnięcie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczące warunku prawnego, określonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji MZN Property, podała spółka. Tym samym spełnił się ostatni z warunków wezwania.

Na rynku NewConnect zadebiutowała dziś spółka zależna PlayWay - SimFabric, producent gier i symulatorów na komputery i urządzenia mobilne, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rada nadzorcza OncoArendi Therapeutics powołała z dniem 7 kwietnia 2020 r. Rafała Kamińskiego na stanowisko członka zarządu, podała spółka.

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 maja o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 200 000 akcji własnych w celu umorzenia, za kwotę do 90 mln zł, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie. W projektach uchwał znajduje się również punkt dotyczący wypłaty dywidendy w wysokości 8,65 zł brutto na akcję.

Energa Operator - spółka zależna Energi - przeznaczyła blisko 600 mln zł na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku na wszystkich poziomach napięć, w celu poprawy ciągłości zasilania w 2019 r., podała grupa.

Electrum podpisał kontrakt na budowę portfela 28 parków fotowoltaicznych w Polsce o mocy 27 MWp dla R.Power, podały spółki.

Kolejny samolot ze sprzętem medycznym kupionym w Chinach na zlecenie KGHM Polska Miedź wyląduje w Warszawie 14 kwietnia, podała spółka. Dostawy obejmą około 400 ton ładunku składającego się z 7 mln maseczek typu P2 , kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych i kilkaset tysięcy przyłbic.

Zarząd APS Energia rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 1,41 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję, podała spółka.

MD Games zawarło z Running With Scissors Studio LLC umowę, na mocy której wyda grę "Postal Redux" na konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch do końca IV kw. 2020 r., podała spółka.

BNP Paribas Bank Polska zaoferował klientom indywidualnym ułatwienie w postaci automatycznego pobierania indywidualnego rachunku podatkowego. Z końcem marca bank udostępnił też białą listę płatników VAT. Usługi dostępne są również dla firm, podał bank.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w marcu 2020 roku wyniosła 68,98 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, podała spółka.

Curiosity Diagnostics - spółka z grupy Scope Fluidics - zakończyła w terminie piąty etap prac nad systemem diagnostyki molekularnej PCR|ONE i potwierdziła sprawność kliniczną systemu w testach w zewnętrznych laboratoriach. Spółka uruchomiła własną linię produkcyjną oraz rozpoczęła proces weryfikacji i walidacji systemu na drodze do uzyskania certyfikacji CE IVD, podało Scope Fluidics.

Play przygotował specjalne rozwiązania dedykowane celom zdalnej edukacji, poinformował prezes Jean Marc Harion. M.in. korzystanie z platform edukacyjnych nie będzie pomniejszało pakietu danych.

Asseco Data Systems (Asseco DS) pracuje obecnie nad zdalnymi metodami weryfikacji tożsamości i podpisami jednorazowymi, które mają wzbogacić ofertę podpisu elektronicznego, poinformował ISBtech dyrektor sprzedaży projektów kluczowych w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco DS Artur Miękina.

Echo Investment uruchomiło wirtualnego asystenta, który pomoże w wyborze mieszkania, podała spółka. To chatbot Aurelia, który docelowo będzie obecny na stronach wszystkich projektów mieszkaniowych Echo.

Asseco obserwuje zwiększone zainteresowanie digitalizacją, szczególnie w sektorze bankowym, leasingu i HR, poinformował ISBtech dyrektor sprzedaży projektów kluczowych w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco Data Systems (Asseco DS) Artur Miękina.

Mimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa, PKN Orlen obecnie nie planuje ograniczać planów produkcji, ani wstrzymywać bądź opóźniać inwestycji i akwizycji, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek.

Jeśli główny akcjonariusz Energi, czyli Skarb Państwa, weźmie udział w ogłoszonym przez PKN Orlen wezwaniu, to płocki koncern liczy, że w ślad za Skarbem Państwa automatycznie pójdą fundusze i inni akcjonariusze, dzięki czemu Orlenowi uda się przekroczyć próg 66% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Newag zawarł umowę z Szybką Koleją Miejską (SKM), której przedmiotem jest dostawa przez spółkę na rzecz SKM 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych (ZT) wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz usługami utrzymania ZT przez siedem lat, podała spółka. Dostawy ZT będą wykonywane w 2022 roku zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem. Wartość umowy wynosi 543 028 200 zł netto.

Jeśli Komisja Europejska zgłosi uwagi do przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen (tzw. procedura "Statement of Objections"), to jest to całkowicie zgodne z obowiązującą procedurą. Nie zmienia to faktu, że ostateczna decyzja powinna zapaść do końca czerwca 2020 roku, poinformował ISBnews prezes koncernu Daniel Obajtek.

Grupa Inpro planuje oddać do użytkowania w 2020 r. następujące przedsięwzięcia: Azymut, Harmonia Oliwska IV, Debiut etap III, Optima etap II, domy jednorodzinne na osiedlu Golf Park oraz Wróbla Staw, budynki 1, 3, 4-5, 6 na osiedlu Havlove oraz budynki 1 i 2 na osiedlu Nowa Niepołomicka. Łącznie te inwestycje obejmują ok. 900 lokali, podała spółka. Zakłada, że w br. powinna uzyskać poziom przychodów ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do wyników 2019 r.

Photon Energy nawiązał strategiczne partnerstwo z RayGen Resources w celu rozwijania globalnych projektów z zakresu energii odnawialnej i stał się akcjonariuszem mniejszościowym RayGen Resources, poinformowano.

Fundacja Orlen wesprze rodzinne domy dziecka w zakupie komputerów niezbędnych do nauki uczniów w okresie zawieszenia zajęć w szkołach, podała spółka. Każda współpracująca z fundacją placówka może ubiegać się o grant w wysokości do 3 tys. zł na zakup sprzętu elektronicznego, pomagającego w domowej edukacji.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) postanowił przekazać Fundacji Hotele dla Medyków darowiznę w wysokości 1 mln zł, dzięki czemu możliwe będzie sfinansowanie pobytu personelu medycznego w hotelach oraz osób objętych kwarantanną, które muszą ją odbyć poza swoimi domami, podała spółka.

Bloober Team podpisał z globalnym wydawcą i jednym ze światowych liderów branży umowę na produkcję gry na bazie posiadanego przez zleceniodawcę IP, podała spółka. Całkowita wartość zleconych prac przekracza wysokość kapitałów własnych spółki.

Art Games Studio rozpoczyna wydawanie własnych gier dedykowanych Nintendo Switch. Rozszerzenie strategii o takie działanie w ocenie zarządu zwiększy rozpoznawalność spółki, a w dłuższej perspektywie wzmocni jej pozycję konkurencyjną i przełoży się na osiągane wyniki finansowe, podała spółka. Art Games Studio na początku działalności w segmencie konsolowym planuje wydać pod swoim szyldem co najmniej trzy gry przeznaczone na Switch'a, a efekt tych prac zaprezentuje na przełomie II i III kw. 2020.

Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI wspierają zakup testów medycznych i innych materiałów do walki z koronawirusem. Przekazy finansowe trafiły do warszawskiego laboratorium Warsaw Genomics, wykonującego testy na zlecenie szpitali i sanepidu oraz do Agencji Rezerw Materiałowych. Łączna pula środków to 150 tys. zł, podała spółka.

MedApp rozpoczął prace związane z przeniesieniem notowań na rynek główny GPW, podpisując umowę z kancelarią prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. (SSW). Kancelaria będzie odpowiadać za przygotowanie prospektu emisyjnego oraz obsługę prawną całego procesu, podała spółka. Termin planowanej zmiany notowań, połączonej z emisją akcji, to IV kwartał 2020 r.

Amica przekazała 200 tys. zł Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia w Poznaniu, przekształconemu obecnie w jednoprofilowy szpital zakaźny dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem, podała spółka. Pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie, minimalizowanie ryzyka zakażenia personelu oraz pacjentów.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Vantage Development z obrotu na rynku głównym GPW będzie 9 kwietnia 2020 r., podała spółka.

Elemental Holding ma warunkową umowę nabycia 49% udziałów w Elemental Resource Management Limited z siedziba w Leeds (ERM), podała spółka. Końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami wynosi 14 700 800 zł.

Trakcja PRKiI, mając na uwadze trwającą epidemię COVID-19, podejmuje działania (łącznie nazwane pakietem antykryzysowym), mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki spółki, przy jednoczesnym wprowadzeniu działań mających zapewnić bezpieczeństwo pracowników polegające m.in. na zmianach w organizacji pracy i wprowadzeniu procedur mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowań, podała spółka. Szacuje ona, że w obszarze finansowym podjęte działania pozwolą na oszczędności rzędu 1,8 mln zł miesięcznie.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars spadła o 12,7% r/r do 645,1 mln zł w marcu 2020 r., podała spółka.

W związku z ogłoszeniem upadłości Elektrobudowy wszczęta została procedura zwolnień grupowych w trybie ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podała spółka. Zwolnienia mogą dotyczyć do ok. 33% pracowników spółki.

Ronson Development zakontraktował sprzedaż 278 lokali w I kw. 2020 r. wobec 174 w analogicznym okresie 2019 r. Liczba lokali przekazanych klientom w pierwszych trzech miesiącach tego roku, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 387 (145 rok wcześniej), z czego 234 lokali przekazano w wysokomarżowym projekcie City Link III, podała spółka.

Work Service dokonał wypowiedzenia opcji kupna w odniesieniu do wszystkich akcji Prohumán 2004 Kft., będących w posiadaniu spółki, stanowiących 80,22% kapitału zakładowego Prohumán, podała spółka. Brak przedłużenia okresu obowiązywania opcji kupna był jednym z warunków zawieszających umowy inwestycyjnej zawartej 13 lutego 2020 r. pomiędzy Work Service a Gi International S.r.l., której całościowym właścicielem jest Gi Group. W związku z powyższym został zrealizowany trzeci warunek zawieszający.

Marvipol Development sprzedał 112 mieszkań i lokali usługowych w I kwartale 2020 r., a wydał w tym czasie 72 szt., podała spółka.

Work Service spodziewa się pogłębienia spadku zamówień w kwietniu br. i kolejnych tygodniach wskutek pandemii COVID-19, jeśli spowolnienie gospodarcze będzie się utrzymywać, podała spółka.

Portfel zleceń gromadzony przez Grupę Erbud na koniec 2019 r. wyniósł 2 392 mln zł. Na 2020 rok przypada 1 703 mln zł, a na kolejne lata (2021-2022) 688,5 mln zł, podała spółka.

Erbud odnotował 33,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 20,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 35,04 mln zł wobec 21,14 mln zł straty w 2018 r.

Auto Partner odnotował 58,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 58,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PDC Industrial Center 141 - spółka celowa, będąca wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics (spółki zależnej Marvipol Development) i PG Dutch Holding - podpisała z Panattoni Development Europe umowę deweloperską dot. realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu budynków magazynowych w okolicy Wrocławia, podał Marvipol.

Inpro odnotowało 39,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 37,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Archicom odnotował 95,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

S&P Global Ratings podtrzymał rating siły finansowej PZU na niezmienionym poziomie, tj. A-, jednocześnie obniżając perspektywę do stabilnej z pozytywnej, podała spółka.

