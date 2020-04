Przegląd informacji ze spółek

Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (GPBP) - spółki zależnej Mostostalu Zabrze - została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, podał Mostostal Zabrze. Wartość oferty to 37,5 mln zł brutto.

PGE Klaster, należąca do PGE Energia Odnawialna (PGE EO) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej - otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w Farmie Wiatrowej Karnice II, podała PGE EO. To część większego projektu, w ramach którego w najbliższym czasie uruchomiona zostanie także Farma Wiatrowa Starza/Rybice.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w roku 2020 na poziomie od 35 do 50 mln zł. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, podał bank.

Medidata sp. z o.o. - spółka w 100% zależna od Medinice - uzyskała od Japan Patent Office (japońskiego urzędu patentowego) patent na wynalazek "Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z systemem aktywnego odmrażania" (CoolCryo), podała spółka.

CD Projekt obecnie skupia się na przygotowaniu do debiutu gry "Cyberpunk 2077" dokładając starań, by zminimalizować ryzyka z tym związane i uważa, że wypłata dywidendy w tym czasie prawdopodobnie nie byłaby zgodna z taką filozofią, poinformował wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - wdrożyła we własnym laboratorium niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania testów wykrywających obecność SARS-CoV-2 (COVID-19), zgodne ze standardami i wytycznymi WHO. Uruchomienie wykonywania badań molekularnych nastąpi 14 kwietnia br. i jest odpowiedzią na potrzeby i wyzwania społeczne związane z obecną sytuacją epidemiologiczną, podało Inno-Gene.