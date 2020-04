Przegląd informacji ze spółek

Asseco bezpłatnie udostępnia pakiety usług IT do zdalnego kontaktu z pacjentem, podała spółka. Placówki medyczne będą mogły bezpłatnie do 31 lipca korzystać z moduł Teleporada, który wykorzystując technologię komunikacji audiowizualnej pozwoli lekarzom na udzielanie porad w sposób zdalny i zapewni dostęp do cyfrowej dokumentacji medycznej pacjenta.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podpisał umowę z Hydrogenics Corporation na zakup zakupu hydrolizera służącego do produkcji wodoru, podał ZE PAK.

Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 57 mln zł w I kw. 2020 roku i była niższa o 68% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 477 mln zł i wzrosła o 12% w porównaniu z I kw. 2019 r. podała spółka.

Grupa AB przekazała respirator stacjonarny GE Carescape R860 z akcesoriami do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, zlokalizowanego przy ul. Borowskiej. Wcześniej w kwietniu grupa zamówiła respiratory dla szpitala zakaźnego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, a obecnie pracuje nad zdobyciem dla polskich szpitali kolejnych respiratorów i lamp dezynfekujących pomieszczenia.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 4 mln zł w marcu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w marcu 2019 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 11,9 mln zł.

JHM Development z grupy Mirbudu rozpoczął sprzedaż lokali w inwestycji Aura Towers w Bydgoszczy, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Blockchain Lab (wkrótce BTC Studios) udostępnia wcześniej niż planowano dwie gry mobilne ze swojego portfolio: "Taffy: Feed the Kitty" oraz "Sadie Sparks' Magic Match" w formule soft launch, poinformował ISBtech członek zarządu Blockchain Lab Jarosław Zeisner.

CCC otrzymało dofinansowanie w wysokości 23 mln zł na koszty pracownicze na kolejne 3 miesiące, poinformowała dyrektor HR Gabriela Kahl. Podkreśliła, że pomoc ta pozwoli na zachowanie kilku tysięcy miejsc pracy.

Gra "Debtor" zadebiutuje na Nintendo Switch 24 kwietnia br., podał Drageus Games.

Best przekaże 600 tys. zł na wsparcie walki ze skutkami epidemii COVID-19. Pieniądze trafią do szpitali w Gdyni i Elblągu. Część środków zostanie również przekazana samorządowi Gdyni, podała spółka.

Protektor zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę na dostawę masek ochronnych o wartości 1 764 000 zł netto, podała spółka. Spółka będzie utrzymywała zdolność wytwarzania masek o liczbie 2 500 000 sztuk miesięcznie przez 6 miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia wygaśnięcia umowy.

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) otrzymała od niemieckiej Steinmüller Babcock Environment zamówienie na dostawę, prefabrykację i montaż rurociągów, dostawę i montaż podpór wraz z malowaniem w ramach budowy instalacji spalarni odpadów w Salo w Finlandii za szacunkowo 4,6 mln euro netto, podał Mostostal.

Elektrobudowa w upadłości zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie na 11 maja, podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że żądanie zwołania NWZ złożyło porozumienie akcjonariuszy, które posiada 5,38% kapitału zakładowego spółki. Z kolei porozumienie zapowiadało, że na walnym zgromadzeniu chce przegłosować m.in. zmianę ogłoszonej już upadłości Elektrobudowy na jej sanację.

Gi International S.R.L., którego całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Work Service, podała spółka.

Syndyk masy upadłości Elektrobudowy, w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego zakończył czynności formalne, na podstawie których spółka zamierza ogłosić 10 kwietnia zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa, podała spółka.

Unibep podpisał z Hyundai Engineering Co., Ltd. działającym poprzez Hyundai Engineering Oddział w Polsce umowę o podwykonawstwo, podała spółka. Przedmiotem umowy jest wykonanie zespołu budynków w ramach budowy kompleksu Polimery Police. Szacunkowa wartość wynagrodzenia wynosi ok. 11,64 mln euro netto (ok. 52,8 mln zł netto).

BBI Development spodziewa się w związku z pandemią spadku lub opóźnień przychodów z tytułu czynszów najmu w Centrum Praskim Koneser (CPK) oraz spowolnienia przekazywania lokali w części mieszkaniowej CPK, podała spółka.

Karuzela Kołobrzeg wstrzymała realizację inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg, podał Dekpol, wykonawca inwestycji.

Tradycyjny, 2-4 dniowy przestój wielkanocny w większości zakładów Grupy Alumetal będzie wydłużony do końca przyszłego tygodnia, co może mieć negatywny wpływ na uzyskiwane przez grupę w najbliższych tygodniach przychody ze sprzedaży oraz osiągane wyniki finansowe, podał Alumetal.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. będą mieć łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy Santander Bank Polska w 2020 r. będzie na poziomie od 380 do 450 mln zł, podał bank.

