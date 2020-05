Przegląd informacji ze spółek

Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 13,2 mln zł w kwietniu 2020 r. co oznacza spadek o 15% m/m, podała spółka . Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 6,52 mln zł (spadek o 23% m/m).

Santander Bank Polska zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy i wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego, podał bank.

Grupa Orlen planuje podwojenie w 2020 roku sieci stacji paliw na Słowacji, podał koncern. Na koniec roku liczba stacji w tym kraju ma wzrosnąć do 20 placówek. Najnowszy obiekt został właśnie otwarty w słowackim Ružomberku. Grupa Orlen będzie także rozwijać na Słowacji format gastronomiczny, otwierając w najbliższych miesiącach 7 kolejnych punktów Stop Cafe.

Data premiery gry "Ultimate Fishing Simulator" na platformie Xbox One została ustalona na 29 maja, podał Ultimate Games. Planowana cena gry to 29,99 EUR/USD.

Unipetrol, czeska spółka z Grupy Orlen, miał 100 mln zł straty EBITDA LIFO w I kwartale 2020 roku wobec 150 mln zł zysku rok wcześniej i 363 mln zł straty netto w porównaniu do 8 mln zł straty rok temu, podała spółka.

PKN Orlen liczy na to, że wyniki sprzedaży latem 2020 roku powinny pozwolić odrobić straty z ostatnich kilku tygodni, spowodowane spadkiem popytu wywołanym epidemią koronawirusa, poinformowała członek zarządu koncernu ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka.

No Gravity Games zawarło z Destructive Creations J. Zieliński i Wspólnicy s.j. oraz z Venture Capital Poland S.A. umowę na wydanie gry "Your Dead Majesty" na platformach Steam, Nintendo Switch, Microsoft Xbox i Playstation 4, podała spółka. Zakładany termin zakończenia produkcji gry to październik 2020 r.