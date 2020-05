Przegląd informacji ze spółek

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 27,7 mln zł w kwietniu 2020 r., co oznacza spadek o 36% w skali roku, podała spółka .

W pierwszym tygodniu po ponownym otwarciu sklepów w galeriach handlowych tj. w okresie od 4 do 9 maja br. Intersport Polska odnotował spadek obrotów o 46% oraz o 45% mniejszy traffic rok do roku w sklepach porównywalnych, podała spółka.

XTPL zdecydowało o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania poprzez emisję do 42 000 nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru oraz emisję do 3 200 000 obligacji zamiennych na akcje, podała spółka.