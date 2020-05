Przegląd informacji ze spółek

Ferro może odczuć presję na marże w związku z sytuacją gospodarczą będącą skutkiem pandemii, jednak spółka nadal stawia na wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych i poszukuje celów akwizycyjnych, poinformował Wojciech Gątkiewicz.

Primetech odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atende odnotowało 1,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferro odnotowało 16,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Maxcom zdecydował o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenie 5,4 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę oraz z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, podała spółka.

Polwax odnotował 1,08 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 2,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot odnotował 10,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 16,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sanok Rubber Company ocenia, że negatywny wpływ pandemii uwidoczni się w kwietniu i co najmniej dwóch kolejnych miesiącach, co przyczyni się do spadku wyników finansowych grupy, podała spółka.

Sanok Rubber Company odnotował 8,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Nextbike Polska, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej spółki, w tym skutków COVID-19 na prowadzoną przez spółkę działalność, zidentyfikował powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością spółki, a następnie złożył wnioski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, podała spółka. Nextbike Polska wnosi o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w pierwszej kolejności.

Akcjonariusze Unibepu zdecydują o przeznaczeniu 6,95 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 15 czerwca.

Bank Millennium udostępnił omnikanałową usługę, która pozwala klientowi wnioskującemu o kredyt gotówkowy potwierdzić dochód za pomocą logowania do innego banku za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Millennium, podała instytucja. Jako pierwszy bank na rynku wprowadza tę usługę równolegle w trzech kanałach - w bankowości internetowej, oddziale i TeleMillennium, a w ciągu najbliższych tygodni zostanie ona udostępniona także w aplikacji mobilnej.

PKN Orlen uważa, że konieczna jest zmiana przedmiotu realizacji inwestycji obejmującej budowę energetycznego bloku węglowego realizowaną przez spółkę Elektrownia Ostrołęka i jest zainteresowany projektem w Ostrołęce wyłącznie w technologii gazowej, podał koncern.

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 roku i przeznaczeniu go w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 3,6 mln zł tj. 0,24 zł na akcję z części zysku wypracowanego w 2019 r., wynika z podjętych uchwał.

Cele finansowe na rok 2020, zawarte w programie motywacyjnym Mercator Medical na lata 2018-2020 są bezpieczne i możliwe do zrealizowania, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski.

INC planuje przeprowadzić łącznie ponad 10 debiutów spółek na NewConnect w całym 2020 roku, ale kilka z nich najpierw przeprowadzi swoje emisje na platformie Crowdconnect, poinformował prezes Paweł Śliwiński. Spółka nie wyklucza w przyszłym roku wypłaty dywidendy.

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 45,9 mln zł netto (56,5 mln zł brutto) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu (w wyniku zawartych umów ramowych) na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla gazociągu Polska - Litwa (odcinek południowy, zamówienie 3) o długości około 63 km, podała spółka.

W Elektrowni Jaworzno zakończono przystosowanie pierwszego z bloków klasy 200 MW do warunków konkluzji BAT, podał Tauron Polska Energia. Łącznie do listopada br. zmodernizowane zostaną trzy bloki, w których montowane są instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR) trzykrotnie redukujących emisję tlenków azotu. Koszt modernizacji to 165 mln zł.

Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 43,54 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

BNP Paribas Bank Polska umożliwi przedsiębiorcom elektroniczne podpisywanie dokumentów na platformie Autenti. Limitowana usługa będzie dostępna od 19 maja, podał bank. Klienci banku, jako pierwsi na rynku, mogą liczyć na dostęp zarówno do podpisów elektronicznych, jak i kwalifikowanych podpisów elektronicznych, przez pewien czas na preferencyjnych warunkach.

Właściciele mikroprzedsiębiorstw mogą ubiegać się w Banku Pekao o kredyt obrotowy lub pożyczkę do 105 tys. zł z gwarancją w wysokości 80% kwoty kapitału i odsetek kredytowych w ramach programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI), podał bank.

LPP zanotował w kwietniu blisko 4-krotny wzrost udziału online w całości sprzedaży, a w maju ten udział wzrósł prawie 5-krotnie, poinformował wiceprezes Jacek Kujawa. W I kw. udział e-commerce w całości sprzedaży wzrósł do 33%, a obecnie sięga 45% wobec ok. 14,5% w IV kw. 2019 r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) wprowadził usługę mojeID, dzięki której klienci mogą potwierdzić swoją tożsamość, rejestrując się w platformie mojePZU i zyskać szybki i łatwy dostęp m.in. do swojej dokumentacji medycznej w PZU Zdrowie, podał PZU.

Grupa R22 utrzymuje potencjał 8-9 mln euro finansowania, które może przeznaczyć na przejęcia, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

Zakończono studium wykonalności projektu budowy terminalu LNG małej skali w Gdańsku, podała Grupa Lotos.

R22 zakłada wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019/2020, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Zapowiedział, że kwota dywidendy będzie wyższa niż w poprzednim roku.

Grupa R22 zakłada zdobycie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat, zapowiedział prezes Jakub Dwernicki.

SkinWallet - szykująca się do debiutu na NewConnect spółka obrotu dobrami cyfrowymi - celuje w pozycję największego gracza na rynku obrotu dobrami cyfrowymi w grach, poinformował ISBtech prezes SkinWallet Kornel Szwaja. W połowie roku spółka chce uruchomić platformę bezpośredniego handlu przedmiotami z gier oraz usługami między graczami.

InventionMed zamierza przeprowadzić emisję akcji w kwocie do 6 mln zł, która będzie skierowana do inwestora branżowego, podała spółka. Na 15 czerwca zaplanowane jest walne gromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje o emisji do 15 mln akcji serii E bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Na budynku Orlen Projekt - spółki zależnej PKN Orlen - w Płocku zamontowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy blisko 50 kWp, podała spółka. To największa mikroinstalacja fotowoltaiczna w Grupie Orlen.

Play2Chill w ramach emisji prywatnej pozyskał 1,5 mln zł od inwestorów, podała spółka. Jeszcze w tym roku Play2Chill chce zadebiutować na NewConnect.

Data premiery gry "Hard West" na platformie Xbox One została ustalona na 19 czerwca, podało Ultimate Games. Planowana cena gry to 19,99 EUR/USD.

Rada nadzorcza Towarowej Giełdy Energii (TGE) powołała Adama Młodkowskiego na funkcję wiceprezesa ds. finansowych nowej kadencji, podała spółka. Zastąpi on na tym stanowisku Pawła Ostrowskiego, który będzie pełnił funkcję wiceprezesa do momentu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za 2019 r.

Akcjonariusze PlayWay zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 czerwca o przeznaczeniu łącznie 62,4 mln zł na dywidendę co oznacza wypłatę w wysokości 9,46 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Mabion podjął decyzję w sprawie emisji do 1 907 281 akcji zwykłych na okaziciela serii U z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji tej serii w celu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 190 728,1 zł, podała spółka.

Strategia Polenergii na lata 2020-2024 zakłada osiągnięcie docelowego poziomu wyniku EBITDA w wys. 418 mln zł w 2024 roku, podała spółka.

Private Equity Managers (PEM) odnotowało 0,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Firma Oponiarska Dębiaca otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w zakresie wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015,

z której wynika, że w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, podała spółka. Ewentualna zaległość podatkowa wraz z odsetkami to 22,2 mln zł.

Wikana w związku z pandemią obserwuje w II kwartale 2020 r. zmniejszenie zainteresowania ofertą spółek z grupy co znajduje odzwierciedlenie w mniejszej w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego liczbie zawieranych umów, zarówno deweloperskich i przedwstępnych, jak i przenoszących własność, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom 28 lipca 2020 r. jako dnia dywidendy oraz 11 sierpnia 2020 r. jako dnia wypłaty dywidendy, podała spółka.

Polenergia ogłosiła strategię na lata 2020-2024, która ma umocnić jej pozycję w gronie liderów polskiego rynku energetyki odnawialnej, podała spółka. Dokument przewiduje 821 MW łącznej mocy projektów w operacji do 2024 roku, gotowość do rozpoczęcia budowy pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku do 2023 roku oraz rozwój technologii gazowych jako wstęp do wielkiej transformacji wodorowej. Nakłady na realizację strategii wyniosą 0,5 mld zł, nie licząc 2,6 mld zł na morskie farmy wiatrowe na Bałtyku.

R22 odnotowało 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. styczeń - marzec 2020 r.) wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

