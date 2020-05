Przegląd informacji ze spółek

Portfel zamówień Torpolu wynosił ok. 2,79 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów) na koniec I kw., podała spółka. Portfel ten pozwala na prowadzenie prac do 2022 roku.

Mostostal Warszawa zawarł ze spółkami Ronson Development Partner 4 i Panoramika aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane w Szczecinie, rozszerzający zakres robót o etap 6 osiedla Panoramika, podała spółka. Wartość aneksu to 16,7 mln zł netto.

Getin Noble Bank (GNB) liczy na obniżenie wagi ryzyka dla walutowych kredytów hipotecznych do 100% wobec 150%. Bank szacuje, że pozwoliłoby to zamknąć z nawiązką lukę kapitałową, a łączna luka kapitałowa połączonego bufora zmniejszyłaby się do ok. 600 mln zł, poinformowali przedstawiciele banku. GNB oczekuje dalszego spadku kosztów finansowania w tym roku.