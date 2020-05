Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 24 czerwca, o przeznaczeniu 520,05 mln zł z zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,09 zł na każdą akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 22 czerwca, o przeznaczeniu z zysku za 2019 r. 100,73 mln zł na dywidendę i 14,39 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z projektów. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,4 zł.

Boryszew podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółkach Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP) oraz pożyczek udzielonych spółkom Grupy BAP, w łącznej wysokości 181,8 mln zł, podała spółka.

Selvita odnotowała 3,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,48 mln zł wobec 2,17 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 7,31 mln zł wobec 4,8 mln zł rok wcześniej.

Gra "Pew Paw" zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch 12 czerwca, podał Drageus Games.

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 55,7 tys. ton w kwietniu 2020 r. i była wyższa o 8% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 56,5 tys. ton w kwietniu 2020 r. wobec 58,6 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 520,05 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,09 zł na akcję, podała spółka.

SimFabric powołał spółkę zależną - MobileFabric, której celem będzie rozwój gier na urządzenia mobilne, podała spółka. Pierwszym projektem nowej firmy będzie "Thief Simulator", z portfolio wydawniczego grupy PlayWay, która trafi na rynek jeszcze w tym rok.

No Gravity Games sprzedał udziały w spółce No Gravity Development, osiągając zysk w wysokości przekraczającej 250 tys. co wpłynie znacząco na wynik za II kw. 2020 r., podała spółka. No Gravity Development prowadzi działalność w zakresie tworzenia i portowania gier i planuje debiut na NewConnect.

W ramach inwestycji w budowę kompleksu polioli, realizowanej przez Grupę MOL, 65 modułów kluczowych urządzeń technologicznych zostało dostarczonych na miejsce budowy transportem rzecznym, podała spółka.

Simteract chciałby zadebiutować na rynku NewConnect w tym roku lub w I kw. 2021 r., poinformował prezes Marcin Jaśkiewicz.

Grupa Lotos i Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) uruchomią wspólny projekt badawczo-rozwojowy dotyczący ekologicznej produkcji wodoru, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

Alior Bank udostępni swoim klientom agregator kont, tj. możliwość podglądu rachunków osobistych w innych bankach, podał bank. To kolejne wdrożenie, po uproszczonym procesie kredytowym, które wykorzystuje możliwości otwartej bankowości.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zarekomendowały akcjonariuszom przeznaczenie 104,18 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5,45 zł na akcję, podała spółka.

Grupa WP nadal jest zainteresowana akwizycjami w Polsce i w regionie, ale przede wszystkim w segmencie e-commerce, poinformował prezes Jacek Świderski.

Komisja Europejska (KE) przedłużyła termin na rozpatrzenie wniosku w sprawie połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos o 15 dni roboczych, czyli do 22 lipca 2020 roku, podała KE na stronie internetowej.

Selvita oczekuje zbudowania nowego strumienia przychodów dzięki stworzeniu innowacyjnego rozwiązania łączącego technologię HCS (High Content Screening - badania przesiewowe o wysokiej wydajności) z wieloparametrową analizą danych za pomocą sztucznej inteligencji (AI), poinformowała ISBtech członek zarządu Selvity Edyta Jaworska.

Liczba klientów aplikacji Orlen Pay, umożliwiającej płatność za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, wzrosła w ciągu ostatniego roku o 500%, do ok. 200 tys. użytkowników, poinformował dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej w PKN Orlen Wojciech Muszyński.

Ten Square Games zdecydowanie zwiększył wydatki marketingowe i liczy, że inwestycja będzie zwracać się w długim terminie, poinformował COO spółki Arkadiusz Pernal. Ten Square Games planuje ponadto global launch nowych gier w II półroczu.

Rafako liczy, że uda się sfinalizować kluczową dezinwestycję - sprzedaż projektu e-bus na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w tym półroczu, poinformowała ISBnews p.o. prezesa Agnieszka Wasilewska-Semail.

Getin Holding jest ostrożnie optymistyczny co do wpływu pandemii koronawirusa na portfele kredytowe swoich banków na Białorusi, Ukrainie i w Rumunii, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Holding dostrzega już ożywienie akcji kredytowej klientów, w największym stopniu - w Rumunii, dodał.

Rafako intensywnie pracuje nad zawarciem z Grupą Tauron aneksu nr 8 do kontraktu na budowę bloku 910 MW w elektrowni Jaworzno III i oczekuje, że zostanie on podpisany w zakładanym terminie, tj. do 4 czerwca, poinformowała ISBnews p.o. prezesa Agnieszka Wasilewska-Semail. Jednocześnie prace odtworzeniowe po lutowej awarii w Jaworznie idą pełną parą i zgodnie z harmonogramem, zadeklarowała.

Zarząd Rafako ocenia, że w ramach uzdrowienia sytuacji w spółce dokonał wszystkich korekt i odpisów mogących obciążać wyniki spółki oraz że wprowadził szereg działań optymalizacyjnych, które przynoszą pierwsze efekty, poinformowała ISBnews p.o. prezesa Agnieszka Wasilewska-Semail. Zarząd nie obawia się również głosowania na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 maja, które ma decydować w sprawie dalszego istnienia spółki.

Inwestorów giełdowych na całym świecie w dobry nastrój wprawia odmrażanie gospodarki w wielu krajach. Atmosfera może się jednak pogorszyć, jeśli prezydent USA zdecyduje się wykorzystać niepokoje w Hong-Kongu do zaognienia wojen handlowych z Chinami. WIG20 tymczasem znajduje się przy górnej granicy zakresu notowań. Indeksowi pomagają akcje CD Projekt, które skutecznie testują poziom 400 zł za akcję, potwierdzając status spółki jako ,,gwiazdy GPW".

Rada nadzorcza VRG powołała Michała Wójcika - dotychczasowego wiceprezesa - na stanowisko prezesa zarządu spółki, podało VRG. RN powołała także Michała Zimnickiego na wiceprezesa oraz Erwina Bakalarza na członka zarządu spółki.

Herkules odnotował 1,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ultimate Games zawarło z PlayWay oraz z 2 osobami fizycznymi umowę na port i wydanie gry "Uboat" na Xbox One i PlayStation 4, podała spółka. Planowany termin premiery gry to 2021 r.

JR Holding podpisał przedwstępną umowę sprzedaży praw własności intelektualnej, zgodnie z którą sprzedający zobowiązali się do przeniesienia na spółkę praw do uzyskania dwóch patentów na wynalazek w przygotowaniu oraz koncepcji produktu rynkowego w postaci zestawów testowych do badań klinicznych i przesiewowych populacji na COVID-19, podała spółka. Zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić do 25 czerwca 2020 r. Zarząd JR Holding widzi bardzo duży potencjał w komercjalizacji powyższej technologii na masową i globalną skalę.

Getin Holding odnotował 208,32 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 26,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Best odnotował 20,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 32,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Projekt Selvity pn. "Stworzenie innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji technologii TCRact w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi polegającej na projektowaniu in silico receptorów limfocytów T (TCR) do wykorzystania w immunoterapiach nowotworów" został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka, podała spółka. Wartość całkowita projektu netto wynosi 20 181 114,38 zł, a rekomendowana wartość dofinansowania - 11 701 901,06 zł.

Inpro odnotowało 9,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 32 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Backlog Selvity na 2020 r. (rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 21 maja kontraktów handlowych oraz umów o dotacje) wynosi obecnie 96 mln zł i jest o 41% wyższy niż rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Wirtualna Polska Holding rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za rok 2019 w kwocie 8 879 024,47 zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Grupa WP odnotowała 6,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 14,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG w restrukturyzacji zamierza sprzedać pakiet akcji Rafako, dający łącznie 33,32% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Rafako, w tym 7 665 999 akcji należących do PBG oraz 34 800 001 akcji należących do Multaros Trading Company Ltd., podało PBG.

