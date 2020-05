Przegląd informacji ze spółek

XTPL odnotował 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trans Polonia odnotowała 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech odnotował 39,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 61,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 czerwca, o podziale zysku netto za 2019 r., w kwocie 283,85 mln zł następująco: 104,18 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 5,45 zł na jedną akcję, a 179,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podjął decyzję o kontynuacji negocjacji, dotyczących określenia finalnych warunków umowy najmu powierzchni biurowej, handlowo-usługowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA a Bitra Enterprise 1, których pierwotnie zadeklarowany termin zakończenia przypadał na 29 maja br., podała spółka.

Zarząd Pure Biologics podjął decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego 'Baltona' złożyło w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym na GPW, podała spółka.

Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 44,99 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 30 zł na akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała zarząd na kolejną kadencję, rozpoczynającą się 3 lipca br., ze Zbigniewem Jagiełłą na stanowisku prezesa, podał bank.

Oferta konsorcjum Bumechu, jego spółki zależnej Bumech - Technika Górnicza, Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód i Lubelskich Zakładów Remontowych, warta 13,46 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na "Drążenie pochylni S-1 w pokł. 405/2 i chodnika S-1 w pokł. 405/2 w JSW S.A. KWK Pniówek", podał Bumech.

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 2,09 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka.

Alior Bank ogłasza nabór do programu współpracy ze startupami RBL_START. Bank poszukuje partnerów, których rozwiązania pozwolą rozwinąć jego aplikację mobilną w ramach wyzwania "More than a banking app". Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 czerwca, podał bank.

PKN Orlen wybuduje we Włocławku hub wodorowy, który docelowo będzie mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę, podała spółka. Inwestycja ma powstać do końca 2021 roku.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) akumuluje gotówkę i skupia się na przejściu "suchą nogą" przez obecną trudną sytuację, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. Jednocześnie cały czas pracuje nad akwizycjami.

Bank Pekao wprowadza ofertę dla dzieci PeoPay Kids - rozwiązanie, za pomocą którego dzieci postawią pierwsze kroki w świecie mobilnych finansów. Bank liczy, że m.in. dzięki nowej ofercie dla najmłodszych klientów, w III kwartale tego roku ma szansę powrócić do rekordowego poziomu akwizycji nowych kont, które zanotował w I kw. br. (125 tys. nowo sprzedanych kont), poinformowali przedstawiciele banku.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy, że wyznaczany zgodnie z metodologią Urzędu Regulacji Energetyki (URE) średnioważony koszt kapitału (WACC) nie spadnie do poziomu 4% w 2021 r. ze względu na ryzyko dla inwestycji w dystrybucję, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Spyrosoft od początku tego roku przyjął do pracy 80 osób, przy czym w samym tylko kwietniu i maju br. powiększyła zespół o 20 pracowników, podała spółka. W firmie realizowane są nowe projekty m.in. takie jak współpraca z Pro-PLUS nad systemem monitorowania pacjenta z COVID-19.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) analizuje, czy utrzymać w portfelu spółkę PGE Paliwa, która sprzedaje węgiel, w tym importowany, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Mazurska Manufaktura wznowiła rozmowy z domami maklerskimi w kwestii wejścia na NewConnect w tym roku, poinformował ISBnews prezes Jakub Gromek.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) w obszarze dystrybucji skupi się na usprawnianiu przyłączania nowych klientów, a nie na przebudowie linii napowietrznych na kablowe, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) dostrzega ryzyko niedotrzymania terminu ukończenia inwestycji w blok nr 7 w Elektrowni Turów, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. Pozostałe projekty inwestycyjne grupy nie są zagrożone.

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 249 830 912,03 zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,01 zł na akcję, podała spółka.

Grupa Azoty zarekomendowała przeznaczenie zysku netto za 2019 rok w wysokości 58,25 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Rozmowy z kontrahentem Apator Powgaz - spółki zależnej Apatora - w sprawie zbycia nieruchomości w Poznaniu zostały wznowione, poinformował prezes Apatora Mirosław Klepacki. Tym samym proces relokacji fabryki tej spółki opóźni się najwyżej o kilka miesięcy.

Bank Pekao planuje zaprezentowanie nowej strategii na przełomie 2020 i 2021 roku, poinformował p.o. prezesa Leszek Skiba.

Apator ma szansę zrealizować przewidziany w strategii wzrost przychodów o 10% w 2020 roku oraz wzrost EBITDA o 9%, poinformował prezes Mirosław Klepacki.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku EBITDA we wszystkich segmentach w 2020 r., poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Planowane zakłady inwestycyjne Grupy Apator wyniosą 60-80 mln zł w 2020 roku, poinformował prezes Mirosław Klepacki.

Comarch wprowadza na rynek system CRM do zarządzania sprzedażą w segmencie bankowości korporacyjnej oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), podała spółka.

Rozwój Internetu Rzeczy i świadczenie usług IT w modelu Software as a Service to najważniejsze trendy technologiczne, do których przyczyni się upowszechnienie sieci 5G. Współpraca Asseco z Cyfrowym Polsatem i Polkomtelem, operatorem sieci Plus, pozwoli na szybsze dostosowanie 5G do sektora przedsiębiorstw (B2B), poinformował ISBtech dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów Asseco Poland i członek zarządu Polkomtel Radosław Semkło.

Korzystając z efektów programu naprawczego, KGHM ZANAM liczy na kolejne kontrakty zagraniczne - po podpisaniu w kwietniu największego kontraktu w swojej historii oraz - ostatnio - w Rosji, poinformował ISBnews prezes Bernard Cichocki. Jednocześnie planuje nowe projekty, z których część będzie poszerzała zakres działalności spółki, m.in. o odnawialne źródła energii (OZE).

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 45,9 mln zł netto (56,5 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla gazociągu Polska - Litwa (odcinek południowy, zamówienie 3) o długości około 63 km, podała spółka.

Uprawniony akcjonariusz oraz rada nadzorcza Ailleronu powołali dotychczasowy zarząd z prezesem Rafałem Styczniem na nową kadencję, podała spółka.

Akcjonariusze Selvity podjęli decyzję o wyemitowaniu do 2,38 mln akcji serii C, co stanowi ok. 15% obecnego kapitału zakładowego, podała spółka. Od dziś rozpocznie się proces budowania księgi popytu. Selvita planuje pozyskać z emisji akcji ok. 90 mln zł, które przeznaczone będą na przyspieszenie rozwoju spółki i zwiększenie skali jej działalności na rynku globalnym.

Klabater wyznaczył nową datę premier gry "Skyhill 2: Black Mist" na PC na 11 czerwca br., podała spółka. Wcześniej planowano premierę tego tytułu na PC na 28 maja br.

ML System odnotował 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł 2 959 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów), podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 432 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 585 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Enea wypracowała 15,8 mld zł przychodów ze sprzedaży netto, 3,41 mld zł EBITDA i 423 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Trakcja odnotowała 28,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące