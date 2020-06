Przegląd informacji ze spółek

IMS podpisał ramową umowę na instalacje systemów Digital Signage z jednym z banków, posiadającym na terenie Polski kilkaset oddziałów, podała spółka. Szacowany maksymalny przychód IMS z tytułu realizacji umowy w okresie trzyletnim, przy złożeniu przez bank zleceń na wszystkie oddziały, to 10-11 mln zł.

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu "Rozbiórka i budowa budynku biurowo - garażowo - socjalnego 'C' wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie", podał Pekabex. Wartość oferty wynosi ok. 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Stelmet odnotował 9,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku obrotowego 2019/2020 (1 października 2019 - 31 marca 2020) wobec 3,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunki.

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na negatywną ze stabilnej. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+, podała agencja.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku, wynika z podjętych uchwał.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zatwierdził układ przyjęty w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec TXM, podała spółka.

PGE Toruń i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja - spółki należące do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - otrzymały łącznie ponad 11 mln zł dofinansowania na modernizację sieci i węzłów w Toruniu oraz przyłączanie nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, podała PGE Energia Ciepła.

Nextbike Polska w restrukturyzacji wraz ze swoim strategicznym partnerem, dostawcą technologii Nextbike GmbH, zrezygnowało ze złożenia oferty na zarządzanie systemem rowerów miejskich Veturilo w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) dostrzega potencjał mocy zainstalowanej farm wiatrowych na terenach kompleksu Bełchatów na 100 MW przy wymaganych nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 140 mln euro, a potencjał fotowoltaiki w tym miejscu - na maksymalnie 100 MW przy ok. 70 mln euro nakładów inwestycyjnych, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Na rynku NewConnect może zadebiutować co najmniej kilkanaście spółek w tym roku, oceniają przedstawiciele spółki INC. Ich zdaniem, m.in. modyfikacja podatku Belki powinna przyczynić się do większego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

Play wprowadził usługę Czat RCS (Rich Communication Services), określaną jako następca SMS, w oparciu o własną platformę, podała spółka.

W czerwcowy długi weekend liczba transakcji powiązanych z noclegami i wynajmem apartamentów zrealizowana przez klientów Santanader Bank Polska wzrosła niemal o 100% tydzień do tygodnia, podał bank. Widoczny był także skokowy wzrost wolumenu transakcji kartami na stacjach benzynowych.

Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska - Litwa, odcinek południowy (zamówienie 3), o długości około 63 km, podała spółka. Wartość umowy to 45,9 mln zł netto, co stanowi 56,5 mln zł brutto.

CEZ sfinalizował sprzedaż projektów farm wiatrowych Krasin (35,2 MW) i Sakówko (4,4 MW) Funduszowi Inwestycyjnemu KGAL, podała spółka. CEZ planuje zakończyć sprzedaż pozostałych czterech projektów wiatrowych w Polsce także w tym roku.

Forum XXIII FIZ, Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych i Jan Pilch jako akcjonariusze VRG zawarli porozumienia dotyczące wspólnego wniosku o uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 29 czerwca, podało VRG.

Budimex oficjalnie przekazał do użytkowania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL), podała spółka. Wartość podstawowa kontraktu realizowana przez Budimex to ponad 129 mln zł. Łączny koszt całej inwestycji wraz z niezbędnym wyposażeniem to blisko 550 mln zł.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ogłosiło skup maksymalnie 2 057 330 akcji własnych po cenie 9,5 zł za akcję, podała spółka. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 18 czerwca, a zakończy 6 lipca br.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, Redan szacuje, że łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania będzie wykazana w raporcie finansowym za 2019 rok w kwocie 20,8 mln zł, podała spółka.

MedApp zawarł umowę wykorzystania systemu CarnaLife Holo do planowania zabiegów i edukacji pacjentów ze spółką NEO Hospital ONE, będącej właścicielem "Szpitala na Klinach" w Krakowie, podała spółka.

Sonka sfinalizowała port gry z serii "Duke Nukem 3D" na Nintendo Switch, podała spółka. Wydawcą gry będzie Gearbox Publishing, który zapowiedział premierę na 23 czerwca 2020 r.

Bumech rozpoczął realizację kontraktu na kopalni "Pniówek" i na KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka.

Akcjonariusze CI Games zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 23 lipca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, w kwocie 2,01 mln zł, wynika z treści projektów uchwał na walne.

Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w przetargu Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pn. "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)", podała spółka. Wartość oferty to 229 368 072 zł netto.

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Marcina Gadomskiego na wiceprezesa zarządu od 1 lipca, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na utworzenie banku hipotecznego pod firmą "Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, poinformował Bank Millennium.

Sfinks Polska szacuje, że sprzedaż gastronomiczna netto w restauracjach należących do sieci Sphinx oraz Chłopskie Jadło w okresie od 14 marca do 17 maja 2020 r. (lockdown) spadła o ponad 90% r/r, podała spółka.

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) delegowała Emila Ślązaka, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu BOŚ Banku do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa banku, jednak nie dłużej niż do 16 września 2020 roku, podał bank.

Pozbud T&R odnotował 12,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena FM odnotowała 5,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

