Przegląd informacji ze spółek

CD Projekt podjął decyzję o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry "Cyberpunk 2077" na 19 listopada 2020 roku, podała spółka.

Rada nadzorcza Pharmeny powołała członków zarządu spółki na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka.

Na prezesa zarządu wybrano ponownie Konrada Palkę, a na wiceprezes zarządu ds. badań i rozwoju Marzenę Wieczorkowską.

Jacek Gdański złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ds. finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN), podała spółka.

The Farm 51 Group podpisał ostateczną wieloletnią umowę z My.Games, której formalnym przedstawicielem jest spółka My.com B.V. w zakresie wsparcia rozwoju marki World War 3 (WW3), podała spółka.

Na terenie Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - w 2021 r. powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda, podała spółka. Na początku czerwca oddział uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla realizacji tej inwestycji.

Zarząd Intersport Polska w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na płynność finansową firmy, wynegocjował z bankami przedłużenie terminów spłat nakleżności wynikających z umów kredytowych, podała spółka.

Newag odnotował 32,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r., przy przychodach na poziomie 269,1 mln zł, według szacunkowych danych, podała spółka.

Grupa Azoty i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy, podała spółka. Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. technologii związanych z ochroną klimatu.

Kampania #WspieramyPolskę, którą zainaugurował własnie PKN Orlen, ma wzmocnić postawy konsumenckie i zachęcić Polaków do świadomego wybierania produktów rodzimych firm, promując ideę nowoczesnego patriotyzmu gospodarczego, podała spółka.

Data 22 lipca 2020 roku jako termin ostatecznej decyzję w sprawie przejęcia Grupy Lotos jest niezagrożony, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2019 rok w kwocie 4,56 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

Decyzja inwestycyjna w sprawie budowy elektrowni Ostrołęka C powinna zapaść w ciągu 1-1,5 miesiąca, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Skinwallet finalizuje prace nad dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego i liczy na debiut w przeciągu najbliższych tygodni, podała spółka. Skinwallet pozyskał także nowych inwestorów finansowych.

Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) zgromadzili na kontach prawie 0,5 mld zł. W maju PKO TFI odnotowało 22 -proc. wzrost tych aktywów, podało PKO TFI.

W konsekwencji odpisów dokonanych przez spółki zależne i spółkę-matkę, skonsolidowany wynik Elektrociepłowni Będzin za 2019 r. zostanie obciążony kwotą 103,98 mln zł, podała spółka.

Gra "This War of Mine" spółki 11bit studios zostanie wpisana do kanonu lektur nieobowiązkowych decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), podała Kancelaria Premiera. Spółkę odwiedził dziś premier Mateusz Morawiecki.

Voicetel szacuje, że wartość rynku voicebotów w Polsce szybko zmierza do 100 mln zł, poinformował ISBtech prezes Dawid Wójcicki. W maju spółka zrealizowała niemal 200 tys. minut rozmów przez voiceboty, co daje podwojenie wobec średniej z I kw., a Voicetel ocenia, że to dopiero początek wzrostowej fali.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) otworzy wkrótce farmy wiatrowe w powiatach Kamień Pomorski i Gryfice, podała spółka.

Drago entertainment aktualnie buduje wishlistę autorskich symulatorów, których premiery planuje na początku 2021 roku, podała spółka. Debiut na rynku NewConnect planowany jest w drugiej połowie tego roku - pod koniec ub.r. spółka celowała w debiut w tym roku.

Protektor zakłada powrót do regularnych wypłat dywidendy począwszy od 2021 roku, o ile uda się zrealizować założony w strategii na lata 2020-2023 scenariusz bazowy, poinformował prezes Tomasz Malicki.

InventionMed zawarł umowę dystrybucyjną z koreańską spółką Proster Company Limited, podał InventionMed. Kontrahent jest zainteresowany i posiada możliwości techniczne i osobowe związane z dystrybucją projektów InventionMed, tj. wirtualnej strzykawki i TutorDerm oraz ewentualnych produktów, które mogą powstać w przyszłości.

Protektor przyjął strategię na lata 2020-2023, która w wariancie bazowym zakłada m.in. zwiększenie przychodów do ok. 180 mln zł i poprawę marży EBITDA do poziomu co najmniej 14% w 2023 r., podała spółka. Środki ochrony osobistej i inteligentna odzież mają stanowić do 20% udziału w całkowitych przychodach ze sprzedaży. Nakłady inwestycyjne na wszystkie działania rozwojowe osiągną poziom do 20 mln zł w aktualnej perspektywie strategicznej.

THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - wydłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na 38 260 605 akcji Radpolu do 8 lipca br. (z 2 lipca), podali wzywający i pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Medapp ma umowę z Semicon na sprzedaż aplikacji CarnaLife System, podała spółka. Aplikacja CarnaLife System będzie wykorzystana w urządzeniach firmy Semicon przeznaczonych do analizy danych wchodzących w skład badań laboratoryjnych.

AAW III - większościowy akcjonariusz ATM - rozpoczął przegląd opcji strategicznych związanych z inwestycją w spółkę i zdecydował się podjąć kroki zmierzające do przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofania akcji z obrotu na giełdzie, podał ATM.

Pozbud T&R ma list intencyjny jako generalny wykonawca z elektrociepłownią Berdyczów na budowę elektrociepłowni na biomasę, podała spółka. Szacowana wartość projektu to 37,5 mln euro, strony zamierzają zawrzeć umowę na generalne wykonawstwo projektu w terminie 2 miesięcy.

Rada nadzorcza Torpolu powołała zarząd na kolejną kadencję z Grzegorzem Grabowskim na stanowisku prezesa, podała spółka.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego TXM w wyniku zatwierdzenia przyspieszonego postępowania układowego, dojdzie do spadku udziału Redanu w tej spółce do 30,91% kapitału zakładowego i 40,48% głosów na walnym zgromadzeniu, podał Redan.

Rada nadzorcza Enea ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące