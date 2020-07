Przegląd informacji ze spółek

Intersport Polska miał 35,23 mln zł przychodów netto w I kwartale roku obrotowego 2020/2021 (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.), co oznacza spadek o 28,5% r/r, podała spółka.

TXM w restrukturyzacji otrzymał od banków finansujących tj. PKO Banku Polskiego oraz ING Banku Śląskiego podpisany przez strony dokument dokonujący okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej oraz zgodę na zmiany do zobowiązania banków do powstrzymywania się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi przypadkami naruszenia, podała spółka.

Zarząd LiveChat Software zaproponował przeznaczenie na dywidendę łącznie 63 860 000 zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł, wliczając w to dwie zaliczki, podała spółka. Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 zł na jedną akcję.