Przegląd informacji ze spółek

Polimex Budownictwo, spółka zależna Polimex Mostostal zawarł umowę z E&W na wykonanie farmy wiatrowej "Parku Wiatrowego Janikowo" o łącznej mocy 60 MW za 43,05 mln zł brutto, podał Polimex.

Oferta Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - lidera konsorcjum - warta 52 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu gminy Sosnowiec o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium', podał Mostostal Zabrze.

Oferta Ferrum warta ok. 16,1 mln euro netto (ok. 19,8 mln euro brutto, co stanowi równowartość ok. 88,6 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot D, podała spółka.

Mostostal Warszawa i jego podmiot dominujący Acciona Construcción zawarły z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km" za 2 230,17 mln zł brutto, podał Mostostal.

Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 23 mln zł w II kw. 2020 roku i była niższa o 82% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 417 mln zł i spadła o 7% r/r, podała spółka.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,9 mln zł w czerwcu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w czerwcu 2019 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 13,9 mln zł.

Red Dev Studio kontynuuje przygotowania do rozpoczęcia produkcji dużego tytułu o roboczej nazwie "Project X". Zgodnie z harmonogramem, etap planowania gry zakończy się do 30 września br., podała spółka. Do tego czasu spółka sfinalizuje także budżet i finansowanie "Projectu X". Aktualnie zespół pracuje nad wysokobudżetowym projektem - "Lovecraft Tales", którego premiera planowana jest na II kwartał 2021 roku.

Synektik podpisał dwie umowy z Wojskowym Instytutem Medycznym (WIM) na sprzedaż, dostawę, uruchomienie, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej Da Vinci oraz dostarczenie instrumentów dla tego systemu za 16,09 mln zł netto, podała spółka.

MobileFabric - spółka zależna SimFabric - podpisał umowę na wydanie oraz portowanie "Train Mechanic Simulator Mobile" na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android, podał SimFabric. Projekt trafi do sprzedaży w I kwartale 2021 roku. Właścicielem tytułu jest PlayWay.

Blisko 100 mln zł trafi łącznie do 6 głównych wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych, jakie w 2021 oraz 2022 roku zostaną przeprowadzone na terenie rafinerii w Gdańsku, podała Grupa Lotos. To polskie firmy, a co druga zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego. Grupa Lotos finalizuje właśnie umowy z wybranymi kontrahentami. Równolegle, pomimo trwającej pandemii, koncern realizuje bez zakłóceń ponad 100 bieżących projektów remontowych na łączną kwotę ok. 50 mln zł.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała z SPIE Elbud Gdańsk umowę na budowę układu wyprowadzenia mocy z nowych bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra, podała spółka. Wartość kontraktu to blisko 54 mln zł netto.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Gminą Kleszczów list intencyjny zakładający współpracę przy rewitalizacji terenów pokopalnianych wokół odkrywki Bełchatów i 40 ha należących do gminy, odtworzeniu walorów krajobrazowych oraz rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Mabion ocenia, że źródłami finansowania prac niezbędnych do złożenia nowego wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu MabionCD20 będą w pierwszej kolejności: podwyższenie kapitału, kredyty (w tym pożyczki od założycieli) oraz nowe granty publiczne. Dodatkowe potencjalne źródła finansowania to partnerstwa i kredyty EBI, podała spółka w prezentacji.

Budimex zawarł umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Krakowie na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)", podała spółka. Wartość umowy to 380,22 mln zł netto.

Premiera gry "Crowdy Farm Rush" na Nintendo Switch została zaplanowana na 6 sierpnia 2020 r., podało 7Levels. Gra będzie dostępna w Europie, Australii oraz Ameryce Północnej w cenie 5,99 USD/EUR.

Atal uruchomił sprzedaż 272 mieszkań w ramach drugiego etapu gliwickiego projektu - Apartamentów Karolinki, podała spółka. Planowany termin oddania drugiego etapu inwestycji Apartamenty Karolinki do użytkowania to II kwartał 2022 roku.

Bank Pekao wygrał organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przetarg na pośrednika finansowego dla Pożyczki Płynnościowej POIR na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, podał bank. Produkt ma za zadanie zapewnić finansowanie płynnościowe firmom z sektora MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi spowodowanymi pandemią COVID-19. Suma finansowania dla dwóch województw wynosi 25 mln zł. Produkt wejdzie do oferty banku pod koniec lipca.

Ultimate Games wraz z innymi podmiotami zawiązał nową spółkę tj. Console Way, podała spółka. Głównym przedmiotem działalności Console Way będzie portowanie gier z portfolio Ultimate Games oraz grupy kapitałowej PlayWay na konsole, podano.

Stanisław Bieńkowski - dominujący akcjonariusz Stelmetu - złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia akcji należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy spółki w drodze przymusowego, podała spółka.

Vivid Games zanotował 0,11 mln zł straty netto w czerwcu 2020 roku oraz 1,96 mln zł zysku netto narastająco w okresie styczeń-czerwiec, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. Spółka podtrzymała też prognozę na 2020 rok.

Mabion przyjął wstępne ramowe założenia dotyczące zakresu i harmonogramu prac niezbędnych do złożenia nowego wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu MabionCD20, podała spółka. Mabion szacuje, że prace związane z uzyskaniem danych niezbędnych do złożenia nowego wniosku o dopuszczenie do obrotu zostaną ukończone przed lub na początku 2022 r. i będą się wiązały z nakładami netto na poziomie ok. 75-85 mln zł na przestrzeni zakładanego okresu.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał umowę kupna od spółki z grupy Hillwood pozostałych 50% udziałów w dwóch spółkach realizujących inwestycję parku magazynowego Hillwood & PHN Pruszków w podwarszawskim Parzniewie, podał PHN. Po przeprowadzeniu transakcji za łączną kwotę 5,73 mln euro, PHN będzie posiadał 100% udziałów w obu spółkach.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona z obrotu na rynku głównym GPW będzie 15 lipca 2020 r., podała GPW.

Rawlplug zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 1,5 mln akcji własnych Rawlplug po 7,5 zł za sztukę, podała spółka.

Mennica Polska rozpoczęła - zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia - program skupu do 638 096 akcji własnych (tj. 10% kapitału) w celu umorzenia, za łączną kwotę nie większą niż 12,44 mln zł, podała spółka. Cena jednej akcji nie może być wyższa niż 19,5 zł za sztukę.

Po zniesieniu lub poluzowaniu ograniczeń dotyczących funkcjonowania restauracji spowodowanych pandemią COVID-19, w ramach grupy działa obecnie 2 186 restauracji własnych i franczyzowych, stanowiących 94% całego portfolio AmRest, podała spółka.

