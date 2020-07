Przegląd informacji ze spółek

SimFabric złożył do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) wniosek o dofinansowanie stworzenia centrum badawczo-rozwojowego - Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1/2.1/2020, podała spółka. Łączna wartość projektu to ponad 25,31 mln zł, z czego wartość ewentualnego dofinansowania to ponad 15,18 mln zł.