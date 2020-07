Przegląd informacji ze spółek

X-Trade Brokers (XTB) odnotował wstępnie 293,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2020 r. wobec 5,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 134 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Fabryki Mebli Forte miały 154 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 40% r/r) i 2,5 mln zł zysku operacyjnego w II kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Creepy Jar szacuje, że osiągnął 16 mln zł jednostkowego zysku netto, przy przychodach na poziomie 23 mln zł w I połowie 2020 r., podała spółka powołując się na wstępne dane.

Przeprowadzone przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) testy na utratę wartości aktywów wskazały na utratę wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie węgiel majątku Kopalni Węgla Kamiennego "Jastrzębie-Bzie" w wysokości 430,9 mln zł, podała spółka.

Groclin udzielił kolejnego przedłużenia wyłączności dla GST AutoLeather na nabycie swoich aktywów produkcyjnych - do 31 sierpnia br., podała spółka.

Spółka Ciech Pianki - po ograniczeniu produkcji z powodu koronawirusa - pracuje już z wykorzystaniem pełnych mocy wytwórczych, zaś Ciech Vitrosilicon systematycznie zwiększa produkcję krzemianów, podał Ciech.

Energa podpisała z SMBC Bank EU - podmiotem z grupy Sumitomo Mitsui Banking Corporation - umowę kredytową na łączną kwotę 120 mln euro w formule ESG-linked loan, opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, podała spółka.

Prairie Mining Limited opublikowała memorandum informacyjne i rozpoczyna ofertę akcji skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy w Polsce. Uprawnieni akcjonariusze będą mieli możliwość złożenia zapisu na maksymalnie 120 000 nowych akcji po cenie emisyjnej 0,69 zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa ds. regulacji, podała spółka.

Etap rozpalania kotła paliwem węglowym na realizowanej przez spółkę E003B7 z Grupy Rafako budowie nowego bloku 910 MW w należącej do spółki Tauron Wytwarzanie Elektrowni Jaworzno III zakończył się na miesiąc przed terminem, podało Rafako. Budowa ma się zakończyć w listopadzie tego roku.

Grupa Santander w ramach programu Santander Universidades oraz IE Foundation przyznają 100 stypendiów (Santander Tech Revolution in Finance - IE University Scholarships) absolwentom i studentom ostatnich dwóch lat na kierunkach obejmujących nauki ścisłe m.in. technologię, inżynierię i matematykę, poinformował Santander Bank Polska. Wnioski o stypendia można składać do 23 września br.

Comarch i Saudia, narodowy przewoźnik lotniczy Królestwa Arabii Saudyjskiej, członek sojuszu SkyTeam, podpisał 10-letni kontrakt na wdrożenie systemu zarządzania lojalnością - Comarch Loyalty Management (CLM), podała spółka.

Klienci PKO Ubezpieczenia, spółki należącej do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, mogą zdalnie potwierdzać tożsamość z wykorzystaniem usługi mojeID, podał KIR, dostarczający tę usługę. mojeID będzie wspierać klientów PKO Ubezpieczenia w procesie zgłaszania szkody, eliminując konieczność osobistego kontaktu.

Raf-Ekologia - spółka zależna Mo-Bruku - podpisała z FCC Polska umowę o wartości 4,8 mln zł na zagospodarowanie odpadów z czyszczenia zbiorników należących do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka.

Grow Uperion rozpoczyna dziś drugą, otwartą dla wszystkich transzę zapisów w prowadzonej emisji akcji na platformie Crowdconnect.pl, która obejmuje 150 tys. akcji serii B o wartości 0,5 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółki. W pierwszej transzy dla większych inwestorów spółka już uzyskała zapisy na maksymalną zakładaną kwotę 0,5 mln zł.

Tauron Polska Energia przedłużył wyłączność negocjacyjną przyznaną Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu (PGNiG) w sprawie nabycia 100% udziałów w Tauronie Ciepło o osiem tygodni, podały spółki.

Aplikacja Banku Pekao PeoPay KIDS jest dostępna w Huawei AppGallery, podał bank. Docelowo obie aplikacje banku (PeoPay i PeoPay KIDS) zostaną zintegrowane z własnym ekosystemem marki Huawei Mobile Services, dzięki czemu będzie można z nich korzystać również na najnowszych smartfonach i tabletach Huawei opartych o HMS.

Alior Bank ogłosił wyniki naboru do programu RBL_START. W wyzwaniu "More than a banking app" wezmą udział trzy startupy: Open Chechkout, ViaFinTech oraz Telemedico, podał bank. To one wraz z zespołem ekspertów banku będą pracować nad rozwojem oferty dla klientów w ramach aplikacji Alior Mobile. Celem banku jest wyjście poza standardowe usługi oferowane dotychczas przez bankowość mobilną.

Orlen Projekt i Energa Invest - spółki z grupy kapitałowej Orlen, należące do PKN Orlen i Energi - w ramach zawartej umowy ramowej, wspólnie realizują zamówienia m.in. z zakresu energetyki, podał PKN Orlen. Jednym z nich jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych w terminalach paliwowych oraz zakładach produkcyjnych w Płocku i Trzebini.

Master Pharm (nabywający 1) wraz z Max Welt Holdings LP (nabywający 2), Pawłem Klitą oraz Rafałem Biskupem ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 7 028 494 akcji Master Pharm tj. na sprzedaż wszystkich akcji spółki znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu wzywających po cenie 4,2 zł za każdą akcję, podała spółka.

Arts Alliance podpisał umowę inwestycyjną z inwestorem finansowym, działającym również w branży gier internetowych, określającą warunki udzielenia spółce finansowania w drodze objęcia 500 000 akcji serii D, podała spółka.

Groclin odnotował 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku za 2019 rok w wysokości 2,1 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał.

Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25% posiadanych akcji Idea Getin Leasing (IGL), podał bank. Idea Bank oczekuje, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto tj. zwiększy zysk o szacunkową kwotę 100 -135 mln zł oraz wpłynie na poprawę współczynników TCR oraz Tier 1 o ok. 1,3 pkt proc. do 1,8 pkt proc. - w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży akcji IGL.

Intersport Polska miał 35,23 mln zł łącznych przychodów netto (-28,5% r/r) i 2,39 mln zł straty EBITDA (rok wcześniej: +28 tys. zł) w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.), podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

PKN Orlen zamierza ująć w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze zdarzenia księgowe o charakterze jednorazowym, co łącznie zwiększy skonsolidowany wynik EBITDA w II kw. o ok. 5 660 mln zł (ok. 4 764 mln zł wg LIFO), podała spółka.

