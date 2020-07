Przegląd informacji ze spółek

Globalna data premiery dodatku "On The Edge" do gry "Frostpunk" w wersji na komputery PC została ustalona na 20 sierpnia 2020 roku, podało 11 bit studios.

Energa Kogeneracja - spółka zależna Energi - podpisała z przedsiębiorstwem Energotechnika-Energorozruch umowę w sprawie budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 3x38 MW, podała Energa. To jeden z kluczowych elementów programu inwestycyjnego spółki w Elblągu. Docelowo będzie to jedno z głównych źródeł produkcji ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, wspólnie z kogeneracyjnym układem silników gazowych oraz optymalizowanym obecnie blokiem biomasowym BB20p. Szacunkowe koszty realizacji programu inwestycyjnego w Elblągu to ok. 250 mln zł.