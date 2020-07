Przegląd informacji ze spółek

Średnioterminowa Strategia Stabilizacji i Rozwoju OT Logistics (OTL) na lata 2021-2023 zakłada powtarzalne przychody na poziomie 300-350 mln zł rocznie oraz osiąganie EBITDA na poziomie 45-50 mln zł, podała spółka . Grupa nie planuje do 2023 roku inwestycji kapitałowych o dużej skali.

Rada nadzorcza OT Logistics ustaliła dwuosobowy skład zarządu i powołała do niego Konrada Hernika jako prezesa zarządu oraz Kamila Jedynaka jako wiceprezesa na okres wspólnej, trzyletniej kadencji, podała spółka.

Mabion złożył międzynarodowe zgłoszenie patentowe do wybranych urzędów patentowych, co zapoczątkowało fazę krajową i regionalną w celu uzyskania ochrony patentowej w kilkudziesięciu krajach dla kandydata na lek MabionCD20 (rytuksymab) - opracowanego do szeregu zastosowań klinicznych, w tym terapii stwardnienia rozsianego, podała spółka.