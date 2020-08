Przegląd informacji ze spółek

Pure Biologic złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego UKNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600 000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje oferowane), podała spółka.

Data premiery gry "KIDS: Animal Colouring" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong-Kongu została ustalona na 20 sierpnia, podało No Gravity Games.

Gry "Saboteur!", "Saboteur II: Avenging Angel" i "Mad Age & This Guy" w dniu premiery zwróciły wszystkie koszty produkcji, poinformował SimFabric.

Letus Capital podpisał umowę licencyjną na korzystanie z innowacyjnego głosowego wyłącznika bezpieczeństwa, podała spółka. Projekt będzie realizowany we współpracy z Softblue.

Dom Development wprowadził do oferty 101 mieszkań w ramach drugiego etapu Osiedla Komedy na wrocławskim Jagodnie, podała spółka. Odbiór lokali planowany jest na I kwartał 2022 roku. W ramach wieloetapowej inwestycji docelowo powstanie ponad 500 lokali.

Budimex podpisał umowę ze spółką zależną - Budimex Nieruchomości umowę na "Wykonanie budynku wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym, drogami, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną i małą architekturą położonego na terenie nieruchomości, położonego w Warszawie, przy ul. Bokserskiej - Etap I", podała spółka. Wartość umowy to 69,4 mln zł netto.

Konsorcjum Mirbudu i Kobylarni podpisało z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na budowę drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice - węzeł "Suchy Potok" (z węzłem), podał Mirbud. Wartość umowy to 586,71 mln zł brutto.

Draw Distance podpisał umowę z Sony Pictures Television Inc. na udzielenie amerykańskiemu producentowi na wyłączność prawa opcji do nabycia autorskich praw majątkowych swojej najpopularniejszej gry - 'Serial Cleaner', podała spółka. Sony planuje stworzyć na podstawie tej gry serial animowany.

Mo-Bruk złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 1 249 092 akcji serii B oraz w związku z publiczną sprzedażą do 1 756 442 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, podała spółka. Główni akcjonariusze spółki rozważają opcję sprzedaży części posiadanych przez nich akcji w ramach oferty publicznej. Mo-Bruk podał też, że nie zamierza emitować nowych akcji.