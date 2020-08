Przegląd informacji ze spółek

Netia rozpocznie komercjalizację nowego obiektu data center w Jawczycach koło Warszawy w tym miesiącu, a na początku 2021 planuje obiekt oddać do użytku, podała spółka. Nowa inwestycja ma wartość ok. 79 mln zł.

Realizacja nakładów inwestycyjnych Grupy Kęty w 2020 r. może być o ok. 40 mln zł niższa od zakładanych w budżecie 213 mln zł wobec wcześniej zakładanej redukcji o ok. 60 mln zł, poinformował członek zarządu Rafał Warpechowski.

Zarząd spółki Sonka zamierza zaproponować akcjonariuszom uruchomienie programu motywacyjnego, którego jednym z celów ma być osiągnięcie skumulowanego zysku netto w latach 2019-2021 w kwocie co najmniej 10 mln zł, podała spółka. Program zakłada także wydanie gry "Astro Bears 2" oraz "Farm Manager" do 30 czerwca 2022 r.

The Dust podpisało umowę z Juice dotyczącą trailera do gry "I, the Inquisitor" opartej na motywach twórczości Jacka Piekary, podała spółka. Realizacja produkcji gry planowana jest na 2022 r.

Sprzedaż towarów w sieci Top Secret w lipcu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 17 mln zł i była niższa o ok. 18% r/r, podał Redan. W okresie 2 miesięcy br. sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 76 mln zł i była ok. 42% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.