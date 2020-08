Przegląd informacji ze spółek

PKP Cargo odebrało w ostatnim czasie 21 wagonów do przewozu kontenerów, podała spółka.To kolejne platformy pozyskane w ramach umowy podpisanej ze słowacką firmą Tatravagónka na dostawę łącznie 936 wagonów do przewozów intermodalnych.

Idea Getin Leasing odnotowała wzrost o 21% w liczbie rejestracji sfinansowanych pojazdów w czerwcu w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku, podała spółka. To bardzo dobry wynik w skali rynku, który łącznie w tym samym czasie zanotował blisko 20-proc. spadek, podkreślono.

PKO Bank Polski udostępnił usługę wideodoradcy dla klientów indywidualnych. Podczas rozmowy online można złożyć wniosek o kartę kredytową, pożyczkę gotówkową, ubezpieczenie komunikacyjne oraz otwarcie limitu w koncie, podał bank. Do tej pory z usługi korzystali klienci firmowi.

Live Motion Games (LMG) zapowiedział kolejny tytuł na platformę Steam - "Builders of China", podała spółka. Premiera projektu typu city-building w wersji na PC planowana jest na II połowę przyszłego roku. Aktualnie studio pracuje nad pięcioma symulatorami, których wydanie planuje w tym roku. Live Motion Games w I połowie 2021 roku planuje debiut na rynku NewConnect.

DataWalk, producent zaawansowanej platformy analityczno-wywiadowczej ogłosił, że stworzone przez spółkę oprogramowanie zostało wybrane przez U.S. Department of Homeland Security Customs and Border Protection (DHS-CBP), podała spółka. Platforma DataWalk zostanie wdrożona u zagranicznego partnera DHS-CBP w celu poprawy bezpieczeństwa granic kraju partnerskiego.