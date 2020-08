Przegląd informacji ze spółek

mPay to pierwszy niebankowy podmiot na rynku, który umożliwił klientom weryfikację biometryczną w postaci potwierdzania tożsamości poprzez tzw. selfie, podała spółka.

Tauron Polska Energia spodziewa się, że do transakcji sprzedaży Taurona Ciepło na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) może dojść na przełomie 2020 i 2021 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów z Grupy Arctic Paper powinno wzrosnąć do 75-80% w III i IV kwartale 2020 roku, w porównaniu do 69% w II kwartale, zapowiedział prezes Michał Jarczyński.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) utworzyło przedstawicielstwo na Ukrainie, a na jesieni może rozpocząć poszukiwania węglowodorów w tym kraju wspólnie z Energy Resources of Ukraine (ERU), poinformował prezes Jerzy Kwieciński.

Tauron Polska Energia w ramach prac rozruchowych bloku 910 MW w Jaworznie dokonał synchronizacji jednostki z krajową siecią elektroenergetyczną, podała spółka. Nowy blok 910 MW, zgodnie z deklaracją wykonawcy, do eksploatacji zostanie przekazany w połowie listopada, a od 1 stycznia 2021 r. będzie uczestniczył w rynku mocy, podano także.

Planowana przez Idea Bank sprzedaż spółki Idea Money, którą oprotestował Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), to sposób na rekapitalizację banku za pośrednictwem transakcji, które zmniejszają aktywa ważone ryzykiem - a jest to działanie, które Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BRM) czy Europejski Bank Centralny uznają za jeden z podstawowych sposobów na przywrócenie właściwej pozycji kapitałowej banków, uważa p.o. prezesa Idea Banku Jerzy Pruski.

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 60-70 mln zł w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. To wzrost w porównaniu do przewidywań na poziomie ok. 50 mln zł przedstawianych po I kwartale obecnego roku.