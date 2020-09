Przegląd informacji ze spółek

Erbud podpisał ze spółką Biznes Port umowę o wartości 70,75 mln zł netto na realizację zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu wraz z wykończeniem w stanie fit-out we Wrocławiu, poddała spółka.

Zarząd Rafako podjął decyzję o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, składając oświadczenie do Monitora Sądowego i Gospodarczego, podała spółka. Rafako podkreśla, że liczy na wypracowanie, w możliwie krótkim terminie, porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich interesariuszy.

Allegro wprowadza wyświetlanie przewidywanego czasu dostawy oraz uruchamia specjalny filtr ułatwiający wyszukiwanie ofert z szybkimi dostawami. W efekcie liczy, że zwiększy to sprzedaż uczestników platformy, poinformował prezes Allegro Francois Nuyts.

Aktywa Taurona Ciepło, których przejęcie negocjuje PGNiG Termika, będą wymagały znaczących inwestycji, które spółka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) jest w stanie przeprowadzić, poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Grupa liczy na podpisanie umowy w sprawie akwizycji do końca roku.

Develia rozważa emisję obligacji o terminie zapadalności do 3 lat w ramach przyjętego programu emisji, podała spółka.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wykupił wierzytelności z kontraktu eksportowego polskiej firmy Wielton i tym samym wsparł dostarczenie 25 naczep producenta do Wybrzeża Kości Słoniowej, podał bank. To siedemdziesiąty rynek na mapie wsparcia BGK i czternasty z Afryki, która staje się coraz bardziej perspektywiczna dla polskich firm, podkreślił bank. Dla Wieltonu i BGK to kolejna wspólna transakcja na tym kontynencie.