Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła środki prawne w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o ofercie publicznej w związku z ogłoszeniem 7 września br. przez węgierską GTC Holding ZMR wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globe Trade Centre (GTC), podała Komisja. KNF zażądała wprowadzenia niezbędnych zmian i uzupełnień w treści wezwania, które uwzględnił wzywający i przesunął termin przyjmowania zapisów w ten sposób, że rozpoczynają się 2 października 2020 r. Ponadto z upoważnienia przewodniczącego KNF 28 września 2020 r. wydano zarządzenie o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na wzywającego kary pieniężnej.

Selvita otrzymała rekomendację dofinansowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR), podała spółka. Całkowita wartość projektu to ok. 145 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 41,3 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na okres trzech lat.

All In! Games odnotowało 6,32 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2020 r. wobec 3,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud w konsorcjum z PBDI (podmiot zależny w 90% od Erbudu, lider konsorcjum) zawarł z Biały Bór Farma Wiatrowa spółka z o.o. umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór, podała spółka. Całkowita wartość kontraktu to 154,64 mln zł netto, a termin realizacji to 28 lutego 2022 r.

PlayWay uruchamia dziś platformę dla graczy Need for Game Idea, przygotowaną przez spółkę zależną PWay. Dostęp do platformy jest bezpłatny i jest ona dostępna we wszystkich niemal państwach świata, poinformowała spółka. W dniu premiery Platformy planowane jest rozpoczęcie dystrybucji tokenów PWay przez spółkę zależną PWay.