Przegląd informacji ze spółek

Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 14,2 mln zł we wrześniu 2020 r., co oznacza wzrost o 19% m/m, podała spółka . Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie ok. 6,9 mln zł (+25% m/m), natomiast koszty prowizji platform 0,8 mln zł (-21% m/m).

Liczba zawartych przez J.W. Construction Holding umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji wyniosła 160 sztuk w III kw. 2020 r., natomiast szacowana liczba lokali które zostaną rozpoznane w przychodach grupy za ten okres to ok. 100 sztuk, podała spółka. Rok wcześniej liczby te wynosiły odpowiednio 249 i 593.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 13,2% r/r do 839,6 mln zł we wrześniu 2020 r., podała spółka.

Asseco Poland opracowało Asseco BooX (Bank out of the Box) - pierwszą w Polsce uniwersalną platformą procesową i technologiczną do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych. Platforma może stanowić zalążek do budowy nowego banku, jak również być wykorzystana do przebudowy lub modernizacji istniejącej instytucji finansowej, podała spółka.