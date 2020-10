Przegląd informacji ze spółek

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty Osiedle Kociewskie w Rokitkach k/Tczewa, w którym znajdą się trzy budynki z łącznie 121 mieszkaniami, podała spółka.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 22 lokale w III kw. 2020 r. wobec 87 rok wcześniej, natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym to 134 wobec 163 lokali rozpoznanych w III kwartale 2019 r., podała spółka. Deweloper zaktualizował cele operacyjne na br. na poziomie 150 lokali sprzedanych i 630 rozpoznawanych w wyniku.

Konsorcjum firm: Unibep (lider) oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Maksbud (członek konsorcjum) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku umowę na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie" za ok. 40,4 mln zł netto, z czego wynagrodzenie Unibepu stanowi ok. 20,2 mln zł netto, podała spółka.

Unimot uruchomił w Gorzowie Wielkopolskim flagową stację paliw Avia z największym konceptem sklepowym Eat&Go, zainstalowaną fotowoltaiką oraz wykorzystaniem po raz pierwszy w sieci Avia aroma- i audiomarketingu, podała spółka.

W PKO Banku Polskim obowiązuje tabela kursowa dedykowana kredytom w CHF - ze spreadem wynoszącym 1% - od stycznia 2015 roku, czyli od momentu gwałtownego wzrostu kursu CHF. Bank zaciąga aktualny kurs rynkowy, uwzględnia spread i publikuje tabelę z aktualnym kursem, a jeśli nastąpi umocnienie lub osłabienie złotego względem waluty obcej (zmiana musi wynosić nie mniej niż 0,1%), następuje aktualizacja tabel, podało PKO BP, odnosząc się do dzisiejszej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Bank planuje wniesienie odwołania do sądu od decyzji UOKiK w sprawie kary dotyczącej klauzul spreadowych.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Home Broker, podał Open Finance.

Wynik EBITDA Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) po wydzieleniu aktywów węglowych może spaść do 5,5-6 mld zł, jednak zajmujący się energetyką nisko- i zeroemisyjną podmiot będzie mógł się zadłużać nawet do poziomu długu netto do EBITDA w wysokości 6x, uważa prezes Wojciech Dąbrowski.

MOL w ciągu roku ukończył budowę wartej ok. 10 mln USD instalacji do produkcji asfaltu modyfikowanego z dodatkiem gumy w węgierskiej fabryce Zala, podała spółka. Zakład będzie w stanie produkować 20 tys. ton asfaltu z dodatkiem gumy rocznie, przyczyniając się do recyklingu 8-10% zużytych opon na Węgrzech.

Decyzja o budowie kopalni węgla brunatnego w Złoczewie byłaby dziś działaniem na szkodę spółki, uważa prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski.

Aktywa gazowe w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) będą pracować do 2042 r., poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Budimex podpisał umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na generalną realizację inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu DN1000 Goleniów - Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap I - gazociąg Goleniów - Ciecierzyce" za 314,8 mln zł netto, podała spółka.

Kwestionowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zapis w aneksach, określających zasady ustalania kursów walut dla kredytów hipotecznych przestał być stosowany przez Bank Pekao w kwietniu 2017 r., czyli przed wszczęciem postępowania przez UOKiK, poinformował ISBnews rzecznik banku Paweł Jurek. Po przeanalizowaniu decyzji bank skorzysta z przysługujących mu środków odwoławczych.

Połączenie grup energetycznych po wydzieleniu z nich aktywów węglowych byłoby sensowne, jednak decyzja w tej sprawie należy do właścicieli, w szczególności do Skarbu Państwa, uważa prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał dwie decyzje, w których zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych. Decyzje dotyczą PKO Banku Polskiego oraz Banku Pekao. Suma nałożonych kar wynosi ok. 62 mln zł.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przyjęła nową strategię na lata 2021-2030 wraz z perspektywą do 2050 roku, podała spółka. Dokument zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. oraz nakłady inwestycyjne w źródła nisko- i zeroemisyjne na poziomie 75 mld zł w latach 2021-2030. Oczekiwana wartość EBITDA ma wzrosnąć z ponad 5 mld w roku 2025 do ponad 6 mld w roku 2030.

Orange Polska pilotażowo wdrożył w procesach kadrowych kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir, dostarczany przez KIR. Pracownicy operatora będą mogli całkowicie zdalnie załatwiać sprawy z działem HR, bez skanowania czy drukowania dokumentów, podał KIR.

Inpro poszerzyło ofertę o 283 lokale w ramach dwóch nowych inwestycji mieszkaniowych, podała spółka. Pierwsza z nich to IV etap gdańskiego osiedla Optima. Druga jest kontynuacją inwestycji Start położonej w gdańskiej dzielnicy Kokoszki.

Hub4Fintech (poprzednio CWA) podpisał term sheet z Minutor Energia dotyczący połączenia obu spółek, podała spółka. Podpisanie planu połączenia powinno nastąpić do 10 lutego 2021 r.

Sprzedaż udziałów w Glovo nie będzie miała wpływu finansowego na AmRest, ponieważ wartość księgowa inwestycji w Glovo wynosi 76,2 mln euro, podała spółka.

Plany Fuero Games zakładają debiut na NewConnect w przyszłym roku oraz stabilny rozwój wszystkich filarów spółki - produkcji gier mobilnych, gier na komputery osobiste i konsole, oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W 2021 roku światło dzienne ma ujrzeć pierwsza duża autorska gra studia: "Bushy Tail", podała spółka.

AmRest zawarł porozumienie z Delivery Hero dotyczące przeniesienia swojego 7,5% udziału (na poziomie nierozwodnionym) w spółce Glovoapp 23 za łączną kwotę 76,15 mln euro, podała spółka.

Mo-Bruk odnotował 26,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 10,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Intersport Polska przejął trzy nowe lokale outletowe zlokalizowane w Warszawie, Modlniczce k/Krakowa i Rzgowie k/Łodzi, podała spółka.

Open Finance nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K, podała spółka.

MCI.PrivateVentures FIZ z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. zawarł umowę przedwstępną z AMC Capital IV Albatros (sprzedający) oraz Terve Bidco (kupujący), na podstawie której, o ile zostaną spełnione warunki zastrzeżone w umowie, kupujący zobowiązał się do zawarcia umów przyrzeczonych zakupu 596 278 udziałów w AAW III oraz 606 438 akcji zwykłych ATM, podał MCI Capital. Łączna cena została ustalona na ok. 533,3 mln zł.

Kredyt Inkaso odnotowało 3,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2020/2021 (1 kwietnia - 30 czerwca 2020 r.) wobec 3,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 0,43 mld zł w III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Według tych danych, przychody w III kw. br. wyniosły 5,4 mld zł.

