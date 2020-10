Przegląd informacji ze spółek

Enea dokona odpisu aktualizacyjnego wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w szacunkowej wartości ok. 254 mln zł w jednostkowym oraz ok. 129 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2020 r., podała spółka. Powyższe zdarzenie spowoduje zmniejszenie skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem i zysku netto za ten okres o ok. 129 mln zł.