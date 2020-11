Przegląd informacji ze spółek

Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 12,64 mln zł w październiku 2020 r., co oznacza spadek o 11% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie ok. 6,2 mln zł (-10% m/m), natomiast koszty prowizji platform 0,6 mln zł (-20% m/m).

Szpital tymczasowy organizowany przez PKN Orlen powstanie w Płocku na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, podała spółka. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, przygotowane zostanie ok. 200 łóżek dla pacjentów.

PKO Bank Polski nie zakłada obecnie zaostrzania polityki kredytowej, ale nie wyklucza jej dostosowania w przyszłym roku, jeśli warunki makroekonomiczne ulegną pogorszeniu, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Piotra Mazura. Ok. 95-96% klientów, którzy skorzystali z moratoriów kredytowych wróciło już do normalnej obsługi swoich zobowiązań.

Silvair podpisał kolejne umowy na wykorzystanie swojego oprogramowania do komponentów oświetleniowych z firmami LEDCity, Light Efficient Design, norweską firmą Lunav oraz jednym z czołowych producentów komponentów - firmą MeanWell, podała spółka.

Alior Bank ocenia, że powrót klientów z wakacji kredytowych w III kwartale "nastraja pozytywnie" co do spłat w przyszłości, poinformował wiceprezes ds. ryzyka Maciej Brzozowski.

Delikatesy Centrum - sieć organizowana przez Eurocash - uruchomiły usługę "click&collect" w ponad 1 200 supermarketów w całej Polsce, podał Eurocash. W ofercie online Delikatesów Centrum znalazło się ok. 6 700 produktów.

Asbis Enterprises Plc podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 r., w wysokości 5,55 mln USD, co oznacza wypłatę 0,1 USD na akcję, podała spółka.

Finansowanie brutto udzielone klientom PKO Banku Polskiego wzrosło o 0,2% r/r do 254,2 mld zł na koniec III kw., podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 4,3% na koniec września i był niższy o 0,2 pkt proc. w skali roku.

Alior Bank odnotował wzrost sprzedaży kredytów brutto o 0,3% r/r do 62,3 mld zł w III kw. 2020 r., raportując jednocześnie rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych , która wzrosła w tym okresie o niemal 100% r/r do 0,96 mld zł, podała instytucja.

BNP Paribas Faktoring wprowadził do swojej oferty usługę faktoringu z zabezpieczeniem w postaci gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowej (FGP), podał BNP Paribas Bank Polska. Jest to jedyny w Europie program pomocowy w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 obejmujący faktoring.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 155,6 mln zł w październiku 2020 r., co oznacza wzrost o 13,02% r/r, podała spółka.

Nextbike Polska w restrukturyzacji podpisał aneks do umowy standstill z Alior Bankiem, ING Bankiem Śląskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przewidujący m.in. wydłużenie okresu negocjacji z bankami do 13 listopada z bankami i okresu obowiązywania umowy standstill do 30 listopada 2020 r., podała spółka.