Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum inwestycyjne z udziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) złożyło zmodyfikowaną, wstępną niewiążącą ofertę nabycia aktywów należących do Fortum Holding, podały obie spółki w osobnych komunikatach. Zmodyfikowana oferta dotyczy wyłącznie aktywów w Polsce oraz rezygnacji z udziału w konsorcjum inwestycyjnym z PFR Inwestycje FIZ oraz IFM Investors Pty Ltd.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów z Grupy Arctic Paper powinno wzrosnąć do 85-90% w IV kwartale 2020 roku, w porównaniu do 83% w III kwartale, zapowiedział prezes Michał Jarczyński.

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 50-60 mln zł w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. To spadek w porównaniu do przewidywań na poziomie ok. 60-70 mln zł przedstawianych po I półroczu obecnego roku. Spółka przewiduje również raczej spadek capeksu w 2021 roku.