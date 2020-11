Przegląd informacji ze spółek

MCI Management, MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna oraz Tomasz Czechowicz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 702 127 akcji Private Equity Managers (PEM), stanowiących 49,72% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, pod 15 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Noble Securities.

Getin Noble Bank podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na przejście do etapu realizacji transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF o minimalnym zakładanym wolumenie na poziomie 750 mln CHF, które ma na celu przeniesienie ryzyka kredytowego portfela, podał bank.

Apator uzyskał dodatkowe zamówienia w ramach realizacji kontraktu na dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna wartość tych zamówień to 23,5 mln zł.

Trans Polonia i jej w 100% spółka zależna TP zawarły z PKN Orlen warunkową umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% udziałów w OTP sp. z o.o. za 89,2 mln zł, podała Trans Polonia.

Grupa PKP Cargo bardzo pozytywnie ocenia transformację swojej spółki zależnej PKP Cargo International (dawne AWT) w kierunku zwiększenia udziału przewozów intermodalnych w pracy przewozowej (do 36,4% w I-III kw. 2020 r.) i chce osiągnięcia podobnych parametrów na poziomie całej grupy w ciągu kilku lat, wynika ze słów prezes Czesława Warsewicza. Założenia tego wzrostu spółka chce zaprezentować w aktualizacji strategii "w najbliższym czasie".

KGHM Polska Miedź planuje oddać do użytku farmę fotowoltaiczną w Legnicy o mocy 3 MW na przełomie listopada i grudnia br. Spółka przygotowuje się do zakupu projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii i do końca roku przedstawia szczegóły transakcji, poinformował ISBnews.TV prezes Marcin Chludziński.